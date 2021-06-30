Galatasaray'dan Mario Rui transferi için Napoli'ye teklif

Sol bek arayışları süren Galatasaray, Portekizli oyuncu Mario Rui için Napoli'nin kapısını çaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan devam ederken, gündeme gelen son isim Napoli'nin Portekizli sol beki Mario Rui oldu. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgiye göre sarı-kırmızılı takım 30 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro teklif etti.

#MarioRui-#Galatasaray: vertice domani per chiudere. Il #Napoli ha accettato offerta da 5 milioni più bonus. Ora accordo per l’ingaggio — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 30, 2021

Napoli'nin bazı bonusları da içeren bu teklifi kabul ettiği belirtilirken, Rui'nin Galatasaray yönetimiyle kısa bir süre içerisinde masaya oturacağı kaydedildi. Napoli ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Rui geride bıraktığımız sezonda 27 karşılaşmada forma giyerken, Portekiz formasıyla bir UEFA Uluslar Ligi maçına da çıktı.

Alex Moreno da gündemdeydi

2011-2012 sezonundan bu yana İtalya'da top koşturan Rui Napoli'nin yanı sıra Roma, Empoli ve Spezia formaları da giymişti. Transferin resmiyet kazanması halinde tecrübeli futbolcu Burak Elmas yönetiminin ilk yabancı transferi olacak. 11 kez milli formayı giyen Rui Napoli'ye 5.75 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu mevki için arayışlara başlayan Galatasaray'ın adı bir süre önce Real Betis forması giyen Alex Moreno ile de anılmıştı. Fatih Terim'in kadrosunda mevcut sol bek rotasyonu Emre Taşdemir ve genellikle orta sahada değerlendirilen Ömer Bayram'dan oluşuyor.

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