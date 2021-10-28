Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, La Liga'da Rayo Vallecano formasıyla rekor kırdı

Tecrübeli golcü, İspanya'ya harika bir dönüş yaptı.

Süper Lig'de başarılı olamayıp Türkiye'den ayrılan ve Avrupa'da gittiği takımda sergilediği performansla parmak ısırtan birçok futbolcuya, yıldıza tanıklık etmiştik.

Evet, onlara yakın dönemde bir yenisi daha eklendi.

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve La Liga'ya geri dönen Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla bir rekora imza atmayı başardı.

Falcao nasıl rekor kırdı?

Kolombiyalı santrfor, çarşamba gecesi Rayo Vallecano'nun Estadio de Vallecas'ta Barcelona'yı ağırladığı 11. hafta mücadelesinde ilk 11'deydi.

Ronald Koeman'ın kovulmasından yaklaşık beş saat önce sahneye çıkan eski Galatasaraylı, 30. dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Torje'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Falcao, vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve Rayo Vallecano karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kolombiyalı yıldız, bu gol sonucunda 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Rayo Vallecano - Barcelona maçında neler oldu?

Tarihinin belki de en kötü günlerinden geçen Barcelona, Rayo Vallecano deplasmanında umduğunu yine bulamadı ve stadyumdan puansız ayrıldı.

Maç boyu etkisiz bir görüntü ortaya koyan Barça'da 72. dakikada Memphis Depay, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Katalan devi, son 10 dakikada baskısını arttırsa da golü bulamadı ve kulüp, mağlubiyetten birkaç saat sonra Ronald Koeman'ın görevden alındığını açıkladı.

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