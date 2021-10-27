Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, Menemenspor'a transfer sürecini ve Mario Balotelli'yle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Dünya futbolunun en sansasyonel isimlerinden birisi olan Mario Balotelli'nin; kardeşi Enock Barwuah, Menemenspor'a transfer olmadan önce Türkiye ve Menemenspor hakkında bilgi sahibi olmak için internetten aştırma yaptığını söyledi.

Türkiye'de, Adana Demirspor formasını giyen Mario Balotelli'nin kardeşi olan Enock Barwuah, Google'da yaptığı araştırmada menemenin bir yemek olduğunu anlamasıyla kendisine bir şaka yapıldığını düşündüğünü ve şok olduğunu itiraf etti.

Ne söylendi?

Menemenspor forması giyen Enock Barwuah; Radyospor' a yaptığı açıklamada, "Menemenspor'a gelmeden önce internet üzerinden bir araştırma yapmak istedim ve Google'a menemen yazdım. Karşıma bir yemek görüntüsü çıktı. Bu görüntüyü gördüğümde bana şaka yapıldığını düşündüm" diye konuştu.

Balotelli'nin, Adana Demirspor'a transferi nasıl gerçekleşti?

Enock Barwuah, Balotelli'nin Adana Demirspor transferine de değindi: "Maradona anısına Napoli Stadyumu'nda bir maç yaptık. Mücadelenin ardından bir görsel paylaştık. Fotoğrafın altına Adana Demirspor'a gel diye çok fazla yorum gelmeye başladı.

"Daha sonra Gökhan İnler bize ulaştı ve konuyu detaylı bir şekilde konuştuk. Kulüp başkanı Murat Sancak ile de görüşünce transfer gerçekleşti. Biz de bu transferin bir anda nasıl olduğuna inanamadık."

Türkiye Ligi hakkında ne düşünüyor?

Süper Lig hakkında da konuşan Enock Barwuah, "Türkiye'deki futbol hakkında buraya gelmeden önce çok fazla bilgim sahibi değildim. Dışarıdan bakıldığında, çok kolay bir lig olarak algılanıyor ancak Türkiye Ligi, çok zor ver sert bir lig.

"Türkiye Ligi'nde en alt sıradaki takım bile lideri yenebiliyor. Türkiye Ligi mücadeleye dayalı bir lig. Başarılı olmak istiyorsanız kesinlikle mücadele etmek zorundasınız" şeklinde konuştu.

Balotelli hakkında neler söyledi?

Mario Balotelli'nin kardeşi olduğundan dolayı kendisini gururlu hissettiğini söyleyen Enock, kardeşi hakkında şu açıklamaları yaptı: "Mario Balotelli'nin kardeşi olmak pek kolay değil ama ben, her zaman Balotelli'nin kardeşi olmaktan gurur duydum. Türkiye'deki insanlar beni Balotelli sayesinde tanıyorlar.

"Mario Balotelli çok cömert ve temiz kalpli bir insan. Balotelli'yi tanımadan yorum yapmamalısınız. Bazı gazeteciler, Balotelli'yi tanımadan onun hakkında atıp tutuyorlar. Balotelli, her zaman güçlü görünmek için güçlü maskesi takan bir insan fakat iç dünyasında ise yumuşak ve komik bir kişiliğe sahip."

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