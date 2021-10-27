YORUM | Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır kadar iyi mi?

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'deki performansıyla göz dolduruyor.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Tüm taraftarlar, stadyuma giderken maçları kafalarında oynarlar. Bu konuda, sahadaki teknik direktörlerden bir farkları yoktur. Takımının eksik yanlarını düşünürler ve bazı mevkilerde yetersiz oyuncular varsa o bölgeler için endişelenirler.

Pazartesi akşamı ağaçlı yoldan Vodafone Park'a doğru yürüyen Beşiktaş taraftarları bunu yaparken, üzerinde çok fazla durmadıkları mevkilerin başında kaleci geliyordu.

Zira Ersin Destanoğlu, hem geçen sezon hem de bu sezon sergilediği performansla siyah-beyazlıların güvenini artık tam olarak kazanmış durumda.

Hoş bir rahatlama olsa gerek.

2020'de Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş taraftarı aslında bir kaleci transferi bekliyordu fakat Sergen Yalçın, o dönem için radikal sayılabilecek bir karar verip yola genç Ersin Destanoğlu ile devam etme kararı aldı.

Ersin Destanoğlu'nun meydan okuması

"Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ı gençlere şans verme konusunda destekliyorum. Ersin Destanoğlu tercihini de olumlu buluyorum.

"Ersin’in yabancılarından eksiği yok, fazlası var. Onun yedek kalmasına gönlüm el vermez, A takım kalesini koruyacak güçte" diyordu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2 Temmuz 2020'de.

Akıllarda, "Nasıl yani?" "Ersin ile mi şampiyonluğa oynayacağız?" gibi ciddi sorular vardı.

Fakat Ersin, sergilediği performansla bu soru işaretlerini bir çırpıda yok etti. Kaleyi aldı ve bir daha arkasına hiç bakmadı.

İşte bu, gerçekten tüm ön yargılara karşı, zaferle sonuçlanan büyük bir meydan okumaydı.

Ersin'in oyuna katkısı tek yönlü mü?

Bilirsiniz, modern futbolda kalecilerden sadece kurtarış yapmaları beklenmez. Özellikle bir ligin doğal favori takımlarından biriyseniz, çok daha fazlasına ihtiyaç var.

Çünkü bu takımlar topa sahip olan, günümüz futboluna uygun şekilde oyunu geriden kısa pasla kuran ve adeta rakip kalelere örgüler örerek giden ekiplerdir.

Bu örgülerin başlangıcını ise kaleciler atar. İşte bu noktada onların temiz ayaklarına ihtiyaç vardır zira bu riskli oyun, ayak tekniği iyi olmayan kaleci ile oynanırsa başa bela açabilir.

Son şampiyon Beşiktaş'ın oyununu nasıl tarif ederiz?

Topa sahip olan, kısa paslarla oyun kuran, rakibi kendi yarı alanına kapatan, topu geri kazanma süresi kısa, ikinci topları kazanma konusunda usta bir takım. Heybetli mi? Fazlasıyla.

İşte özellikle geriden oyun kurma konusunda Ersin'in kattığı katkı, konuşulmaya değer nitelikte.

Bu sezon ligde yedi maça çıkan 20 yaşındaki kaleci, %83.52 pas isabet oranı ile Sergen Yalçın'ın dominant oyununun başlangıcında büyük bir rol oynadı.

Ersin, bu alanda Türkiye'nin en değerli iki kalecisi olan Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı geride bırakmış durumda.

Takım Kaleci Pas isabet oranı Beşiktaş Ersin Destanoğlu %83.52 Fenerbahçe Altay Bayındır %60.38 Trabzonspor Uğurcan Çakır %53.97

Peki ilk görevde durum ne?

Ersin'in bu sezonki kurtarış yüzdesi Uğurcan Çakır'a çok yaklaşamamış olsa da Altay Bayındır'a çok yakın.

Yedi maçta 11 kurtarış yapan Beşiktaş'ın genç file bekçisi, %66.67'lik bir kurtarış yüzdesi elde etti.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'da bu oran %68.97 iken Uğurcan Çakır ise %80'lik bir başarı sağladı.

Takım Kaleci Kurtarış oranı Trabzonspor Uğurcan Çakır %80 Fenerbahçe Altay Bayındır %68.97 Beşiktaş Ersin Destanoğlu %66.67

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran performans

Süper Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Ersin, Beşiktaş'ın bu sezon şu ana kadar pek iyi geçmeyen Şampiyonlar Ligi macerasında ise parladı.

Genç file bekçisi, üç maçta yaptığı 15 kurtarışla Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecileri sıralamasında ilk sırayı Sheriff'in file bekçisi Athanasiadis ile paylaşıyor.

Bu elbette Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde ne kadar fazla pozisyon verdiğini gösterir ve Sergen Yalçın'ın Avrupa'daki oyun planını sorgulatır.

Fakat bu durum, Ersin'i başarısını asla gölgelemez.

Ersin, Altay ve Uğurcan'ın yanına yazılmalı mı?

Türk futbolunda son dönemin en büyük tartışmalarından biri kuşkusuz iki yetenekli kaleci hakkında yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, sergiledikleri muazaam performanslar ile birbirlerine rakip olmuş durumdalar.

Tabii bu durum, sosyal medyanın etkisiyle biraz zararlı bir hale gelmeye başladı. Hem de iki takım taraftarlarının, millî takım maçlarında bile Altay'ın/Uğurcan'ın hatalı goller yemesini beklemesi kadar...

Bu iki kalecinin yeteneklerinden kimsenin şüphesi yok. Avrupa'nın kapıları onlar için açık.

Fakat artık Altay ve Uğurcan'ın yanına bir ismi daha yazmak ve tartışmayı genişletmek gerekebilir.

Zira Ersin'in kurtarış oranlarında Altay'a çok yakın olması, günümüz futbolundaki önemini vurguladığımız pas isabet oranında bu iki kaleciyi de geride bırakmış olması ve öz güveni, bize bazı şeyleri anlatıyor.

Ersin aslında pazartesi akşamı Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtarırken sadece derbiyi kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'deki kaleci rekabetinde yeni bir dönemi açtı.

Onun hakkında artık yeni şeyler söylememiz gerekmiyor mu?