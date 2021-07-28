PSV'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, son dönemde Avrupa Kupaları'nda istediği sonuçlara ulaşamıyor.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda Eredevise temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Yoluna Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundan devam edecek sarı-kırmızılılar, İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

PSV karşısında alınan iki mağlubiyetle birlikte Galatasaray'ın son sönemdeki Avrupa karnesi de kötüye gitmeye devam etti.

Son 37 maçta 23 mağlubiyet

Galatasaray, 2013-14 sezonunda İtalyan devi Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından Avrupa Kupaları'nda 37 kez sahne aldı.

Bu 37 karşılaşmada yalnızca 4 kez sahadan galip ayrılabilen Galatasaray; 23 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 29 gol kaydederken kalesinde 73 gol gördü.

Galatasaray bu süreçte Avrupa Kupaları'nda hangi takımları mağlup etti?

Galatasaray, bu süreçte Neftçi Bakü, Hajduk Split, Lokomotiv Moskova ve Benfica'yı yendi.

Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki son galibiyeti ise 2020-21 sezonu öncesinde Hajduk Split'le oynanan UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu mücadelesinde gelmişti.

Son olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden sarı-kırmızılılar; PSG, Real Madrid ve Club Brugge'ün yer aldığı gruptan galibiyet çıkaramamıştı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 5 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak St. Johnstone karşılaşmalarında bu kötü istatistiğe son vermeye çalışacak.

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