Ali Koç'tan yayın anlaşması isyanı: "Hep onların istediği oluyor”

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun her kademede değişime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ali Koç, Türk takımlarının hem mali, hem de sportif açıdan Avrupa’nın çok gerisinde kaldığını, ancak bunların aşılabilecek sorunlar olduğunu belirtti.

“Futbolun içinde bulunduğu bu durumda kulüplerin de payı var. Çözmek istiyorsak irade koymalıyız. Uluslararası arenayla aramızın ne kadar açıldığını görüyoruz. Sadece mali olarak değil, futbol olarak da.”

“Ben TFF Başkanı veya yönetim kurulunda olsaydım Türk futbolunun kulüplerinin ciddi serzenişlerinin olduğu bu ortamda bu genel kuruldan çok önce gelin oturalım, konuşalım derdim. Diyalogla çözülemeyecek sorun yoktur.”

“Türk futbolu; adil ortamdan uzak, finansal olarak çökmüş durumda. Ligimiz, Avrupa'daki belki de en yaşlı liglerden biri, genç oyuncu oynatma konusunda en gerilerdeyiz.”

“Avrupa ile makas açıldı”

Değişim vurgusu yapan Koç, günü kurtarmaktan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye'nin futbolda bir devlet stratejisi olması gerektiğine inanıyorum. Futbolun her kademesinde bir değişime ihtiyacımız var ama soruyorum; böyle bir irade sergiliyor muyuz yoksa günü mü kurtarıyoruz?”

“Avrupa ile makas çok açıldı! Çözmek sorun mu? Bence değil! Her sorunu aşabiliriz ama yeter ki gerekli irade olsun.”

🗣️ Ali Koç:



"İbra konusunda Fenerbahçe olarak çekimser davranacağımızı hepinizin bilmesini istiyorum." 👀 pic.twitter.com/TgIePryAgQ — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 28, 2021

TFF yöneticilerine serzenişte bulundu

Ali Koç, kulüplerin yabancı kuralıyla ilgili ortak açıklamasına da değindi.

“İki hafta önce, 19 kulübün yaptığı açıklama şahsıma mal edildi. Çok yazıktır ki TFF yönetiminde olan bazı arkadaşlar, son derece ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın.' dedi. Devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde bile kurgulandı.”

“Bu telefonları eden kişilerin, benden değil, Fenerbahçe'den özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum.”

“Hep onların istediği oluyor”

Fenerbahçe Başkanı, yayıncı kuruluşla yaşanan sorunları bir kez daha dile getirdi.

“2021-2022 sezonu için yayıncı kuruluşla bir anlaşma yok. Geçen sezon da bu dönemde yine anlaşma yoktu. Bizler geçen yıl kabul etmedik ama hukuken muhatap olmadığımız için federasyonumuz onların rakamını kabul etti.”

“Hep onların istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar. Bu sene ne olacak bilmiyoruz.”

“Yayıncı kuruluşa teşekkür ettiniz. Yayıncı kuruluşla ilgili yaşanan problemlere de değinseydiniz, teşekkürünüzü anlayışla karşılardım.”

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