Manchester United’ın beş Pogba alternatifi

Paul Pogba’nın takımdan ayrılması halinde Manchester United orta sahaya bir takviye yapabilir.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Pogba, Manchester United’ın yeni sözleşme teklifini reddetti . Sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan yıldız oyuncunun bir yıl beklemeye niyeti yok. Pogba, yeni sezonda PSG forması giymek istiyor.

Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ve Georgino Wijnaldum transferleriyle sezona iddialı girmeye hazırlanan PSG, Pogba’yı da kadrosuna katarsa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Geçen sezon Premier Lig’i ikinci sırada tamamlayan Manchester United ise, Raphael Varane transferiyle savunmasını güçlendirdi ve Manchester City’yi tahtından indirme hedefiyle yola çıkıyor.

Pogba gibi bir yıldızı kaybetmek elbette bu plan açısından önemli bir darbe. Ancak Manchester United’da Fransız oyuncunun boşluğunu doldurabilecek isimler şimdiden gündeme gelmeye başladı. İşte öne çıkan beş oyuncu:

Eduardo Camavinga

Pogba’nın vatandaşı Camavinga, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Rennes formasıyla şimdiden 82 maça çıktı.

Camavinga çok yönlü bir oyuncu. Bu tabir genelde hiçbir departmanda eksiği olmayan isimleri tanımlamak için kullanılır. Ancak Camavinga, verilen her görevi kusursuz yerine getirebilmesiyle komple oyuncu tanımını değiştiren bir profile sahip.

İnce fiziğine rağmen mücadeleden kaçınmayan Camavinga, atletik yeteneklerinin yanında oldukça iyi de bir pasör.

Kontratının 2022’de bitecek olması, Rennes’in elini, Manchester United’ın Pogba konusunda yaşadığına benzer şekilde zorlayabilir.

Pedri

Geçen sezon Barcelona’daki ilk sezonunda tam 52 maça çıkan Pedri, bununla yetinmeyip Euro 2020’de İspanya formasıyla izleyenleri büyüledi.

Turnuvanın en iyi takımına seçilen Pedri, Barcelona’nın orta saha geleneğini devam ettirmeye aday gibi gözüküyor.

Katalan ekibinin 18 yaşındaki oyuncuyu satması düşük bir ihtimal olsa da, yaşadıkları finansal kriz dev bir teklifi değerlendirmelerini sağlayabilir.

Declan Rice

West Ham’ın yükselen yıldızı, İngiltere milli takımında sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

22 yaşındaki oyuncu, belki Pogba kadar heyecan verici bir isim değil, ama oyunun savunma yönünü mükemmel oynayan Rice hücumda da tehdite dönüşebilecek potansiyele sahip.

United’ın, West Ham ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan Rice’ı Manchester’a getirebilmek için ciddi bir bonservis ödemesi gerekebilir.

Saul Niguez

Atletico Madridli oyuncu, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Barcelona’nın Griezmann ile takas etmek istediği Niguez’in adı Liverpool’la da anılmıştı.

Çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle orta sahanın yükünü sırtlayan Saul, merkezde, ön liberoda ve sol kanatta görev yapabiliyor.

26 yaşındaki oyuncu, listedeki diğer isimlere göre tecrübe avantajıyla öne çıkıyor. Diego Simeone tedrisatından geçen Saul, geçen sezon La Liga şampiyonluğunun mimarlarından biriydi.

James Garner

Manchester United, Pogba’nın yerini takımın içinden bir oyuncuyla doldurmayı da seçebilir. Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Nottingham Forest’ta göz dolduran Garner, şık golleri ve etkileyici pasları ile Pogba’yı andırıyor.

A takım ile henüz sadece yedi maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu için en büyük soru işareti, Premier Lig temposuna kısa sürede ayak uydurup uyduramayacağı.

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