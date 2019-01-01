Galatasaray'dan Adriano'ya yeni teklif! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 23 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Abdurrahim Albayrak Dubai'den eli boş dönünce Galatasaray Rusya'ya yöneldi.

Sarı kırmızılılar, Rus medyasında yer alan haberlere göre Spartak Moskova forması giyen Luiz Adriano ile ilgileniyor.

Galatasaray oyuncu için 6 milyon euro teklif ederken Rus ekibi 10 milyon euro'da ısrarlı olduğunu belirtti.

Albayrak'tan Pato ve Alan açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer görüşmesi için gittiği Dubai dönüşünde basın mensuplarına konuştu.

Gündemde olan Alexandre Pato ve Alan Carvalho hakkında konuşan Albayrak, birkaç gün içinde mutlaka transfer yapacaklarını belirtti.

Pato'yla ilgili, ''Pato'ya da kulübüne de teşekkür ediyorum. Pato'yla bir saat görüştük. Kulübüyle arasında bazı sorunlar var. Şu anda her şey olumlu gidiyor, biraz süre istedi'' dedi.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminin ilk sırasında olan Alan'la ilgili de değerlendirmede bulunan Albayrak, ''Alan, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Hem Alan'la hem de kulübüyle önceden anlaştık. Birdenbire transfer yattı diye iddialar ortaya çıktı. Şimdilik kesin bir şey yok, bekleyeceğiz'' dedi.

Galatasaray'ın transfer seferi forvetsiz bitti

Forvet transferinde çıkmaza giren Galatasaray'a kötü haber geldi.

Hürriyet' ten Ali Naci Küçük 'ün haberine göre Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, geçtiğimiz günlerde Alan Carvalho ve Alexandre Pato tranferini bitirmek için Dubai'ye gitti.

Ancak bu transferler yüksek maliyetler nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Alan Carvalho'nun sarı kırmızılı kulübe gelmek istediği bilinse de menajerlerin talebi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.

Pato ise Galatasaray'dan 10 milyon euro'luk bir ücret talep ettiği için transferden vazgeçildi.

Tetteh'in alternatifi belli

Galatasaray'ın santrfor bölgesi alternatifleri belli oluyor.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Sparta Prag'da oynayan Benjamin Tetteh transferinin gerçekleşmemesi halinde Liverpool'dan Divorick Origi'ye yönelecek.

Geçen sezon 6.5 milyon euro'ya Wolfsburg'a 1 yıllığına kiralanan Origi için yarım sezonluğuna 3 milyon euro'luk kiralama bedeli biçildi.

Forvette hedef İtalya

İtalyan medyasında Galatasaray'ın Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Gregoire Defrel'i sorduğu iddia edildi.

Roma 2017'de Defrel'i Sampdoria'ya 1 yıllık 5 milyon euro'ya kiraladı.

Defrel bu sezon 22 maça çıktı, 7 gol attı, 1 asist yaptı.