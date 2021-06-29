Galatasaray’da yönetici Remzi Sanver, homofobik tepkilerin hedefindeki Taylan Antalyalı’ya destek olduklarını dile getirdi.

Galatasaray forması giyen başarılı oyuncu Taylan Antalyalı, “Powered by Pride” (Gururla destekliyorum” yazan ve gökkuşağı renklerinden oluşan bir tişört giymesi nedeniyle bir televizyon programında homofobik ayrımcılığa maruz kalmıştı.

Onur Yürüyüşü’nü destekleyen tişörtü nedeniyle sosyal medyada da homofobik tepkilerle karşılaşan Taylan Antalyalı’ya GS TV'de Günaydın Galatasaray Ailesi programını sunan Serbay Şenkal de destek vermişti:

"Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı.”

“İnsanları ötekileştirmediğinden, kutuplaştırmadığından, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından dolayı Taylan Antalyalı kardeşimi tebrik ediyorum.”

Galatasaray yönetiminden de Taylan Antalyalı’ya destek geldi

GS Tv’ye konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Taylan Antalyalı’ya olan desteklerini şu şekilde dile getirdi:

“Son iki gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır. Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır, o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak da vardır.”

“Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırını aşan ifadeleri kınıyor ve Taylan Antalyalı'nın tereddütsüz şekilde yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizimle aynı hamurla yoğurulduğunu düşündüğümüz spor kulüplerinden de, bu duruşumuza destek olan bir tavrı çok kıymetli bulacağımızı söylemek istiyorum.”

“Sevgili Taylan kardeşimiz, yönetim kurulu olarak, kulübümüzün mensubu olmanızdan gurur duyuyoruz ve büyük Galatasaray ailesi olarak seni bağrımıza basıyoruz. Taylan Antalyalı'nın yanındayız. Gerekirse bu dönemde hukuki süreçler dahil olmak üzere Taylan Antalyalı'ya her türlü desteği vermeye hazırız.”

“Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır. Galatasaray'ın değerlerinde kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için, illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır.”

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