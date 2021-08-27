Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?

Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam ediyor. Peki sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?

UEFA Avrupa Ligi yolunda Randers'ı eleyen Galatasaray turnuvaya gruplardan devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar'ın grup aşamasında rakipleri bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, turnuvaya katılmıyla UEFA gelirlerini kasasına koymuş oldu.

Peki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ne kadar gelir edecek?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi geliri

UEFA Avrupa Ligi katılım ödemeleri: 3 milyon 63 bin euro



Galibiyet: 630 bin euro



Beraberlik: 210 bin euro



Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan her takım 1.1 milyon bonus kazanacak. 2.'nin kasasına 550 bin euro girecek. Eleme turlarına katılan takımlar 500 bin euro alacak.



Son 16 turu: 1.2 milyon euro



Çeyrek Final: 1.8 bin euro



Yarı Final: 2 milyon 800 bin euro



Final: 4 milyon 600 bin euro



Şampiyon: 4 milyon euro



UEFA, ayrıca katılan takımlarla turnuva dışındaki ekiplere naklen yayınlardan gelen paralardan da ödeme yapacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

32 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 12 takım doğrudan gruplara kalmıştı.

10 takım ise play-off oynayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip grup kuralarına 4. torbadan katılacak.

1. TORBA 2.TORBA 3. TORBA 4. TORBA Olympique Lyon Celtic Marseille Rapid Wien Napoli Eintracht Frankfurt Ludogorets GALATASARAY Bayer Leverkusen Kızıl Yılzdız West Ham Legia Varşova Dinamo Zagreb Leicester City Real Sociedad FC Midtjylland Lazio Rangers Real Betis Ferencvaros Olympiacos Lokomotiv Moskova FENERBAHÇE Brondby AS Monaco KRC Genk Spatak Moskova Sturm Graz Sporting Braga PSV Sparta Prag Royal Antwerp

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