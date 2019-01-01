Galatasaray, Türkiye Süper Kupa maçında yeni transferlerini oynatabilecek mi?
Akhisarspor ile Galatasaray, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, kadrosunu Fulham'dan Jean Michael Seri, Celta Vigo'dan Emre Mor, Enyimba Aba'dan Valentine Ozornwafor, Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük, Bursaspor'dan Okan Kocuk, Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı, Fulham'dan Ryan Babel, Toulouse'dan Jimmy Durmaz ile güçlendirirken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Christian Luyindama'nın bonservisini Standard Liege'den aldı.
Galatasaray, Türkiye Süper Kupa maçında yeni transferlerini oynatabilecek mi?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurallarına göre sarı kırmızılı ekibin yeni transferlerinin kadroda yer alması için bir engel bulunmuyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde bütün isimler forma giyebilecek.