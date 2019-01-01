Galatasaray, Türkiye Süper Kupa maçında yeni transferlerini oynatabilecek mi?

Galatasaray ile Akhisarspor, Türkiye Süper Kupa maçında karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri sahadaki yerlerini alabilecek mi?

Akhisarspor ile , 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, kadrosunu 'dan Jean Michael Seri, 'dan Emre Mor, Enyimba Aba'dan Valentine Ozornwafor, 'dan Adem Büyük, 'dan Okan Kocuk, 'den Şener Özbayraklı, Fulham'dan Ryan Babel, 'dan Jimmy Durmaz ile güçlendirirken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Christian Luyindama'nın bonservisini Standard Liege'den aldı.

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Galatasaray, Süper Kupa maçında yeni transferlerini oynatabilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurallarına göre sarı kırmızılı ekibin yeni transferlerinin kadroda yer alması için bir engel bulunmuyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde bütün isimler forma giyebilecek.