Galatasaray'da Muslera takımdan ayrılıyor mu?

Galatasaray'da transfer için hareketli saatler yaşanırken Fernando Muslera'nın satılabileceği gündeme geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna birkaç takviye yapmak isterken bir yandan da elindeki oyuncuları satarak kaynak oluşturmaya çalışıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip,Fernando Muslera ile yolları ayırma yoluna girdi. Deneyimli eldiveni satmak isteyen Galatasaray, oyuncudan gelecek ücreti transferde harcamak istiyor.

Oyuncunun düşen performansının yanında mali dengeyi de tutmak isteyen Galatasaray, Muslera'yı 10 milyon euro civarında bir ücrete Güney Amerika'ya satmayı düşünüyor.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın satılması durumunda Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve gözden çıkarılan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katacak.