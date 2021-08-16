Galatasaray maçında büyük olay: Marcao, Kerem’e yumruk attı!

Galatasaray’ın Giresunspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılı oyuncular arasında izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı.

Mücadelenin 62. dakikasında, oyunun durduğu bir anda kendi yarı alanından koşarak gelen Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun üzerine yürüdü.

Kerem’e önce bir kafa darbesi vuran, ardından bir de yumruk atan Marcao’yu diğer Galatasaraylı oyuncular olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Marcao ile Kerem arasında kameralara yansıyan olayın öncesinde sözlü bir tartışma yaşandığı ve Kerem'in Marcao'ya sus işareti yaptığı iddia edildi.

Marcao atıldı, Kerem kenara geldi

Maçın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu VAR’da izledikten sonra Marcao’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Fatih Terim, yaşananların ardından Kerem'e sarılarak oyuncusuna moral vermeye çalıştı.

Terim, bu şekilde oyuna devam etmesini istemediği için Kerem’i kenara aldı. Genç oyuncunun sahayı terkederken ağlamaklı olduğu görüldü.

Yayıncı kuruluş beIN Sports olayın görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Olayın görüntüleri için tıklayın!

Taraftarlardan Kerem'e destek

Galatasaraylı futbolseverler maçın ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi. Bazı taraftarlar yönetime ve başkan Burak Elmas'a Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi çağrısında bulundu.

Fatih Terim ne söyledi?

Terim, maçın ardından verdiği röportajda konunun sorulması üzerine şu açıklamaları yaptı:

"İkisi de de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsade etmeyiz. Bu hiç bir şekilde hoş olmadı. Çözümü bize ait. Bir şekilde çözeceğiz. Kimse merak etmesin."

"Biz Galatasaraylılara ve kamuoyuna sorumluyuz. Gereğini her zaman yaptık yine yapacağız. Buradaki istekler bana gerçekçi gelmiyor. Kerem'in gençliğini koruyacağız. Marcao'ya gerekeni biz yapacağız."

"Bir sakin olalım. Ortam biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz. Kimse merak etmesin. Marcao çıkacak önce Kerem'den ve arkadaşlarından özür dileyecek. Onu da öldürmeyelim."

Futbol tarihindeki benzer olaylar

1990: Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı maçta Müjdat Yetkiner ileToni Schumacher arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, Schumacher'in sahadaki uçan tekmesine Müjdat, soyunma odasında Alman kalecinin kaşını patlatarak yanıt vermişti.

1993: Merseyside derbisinde Everton'a karşı 2-0 geriye düşen Liverpool'da sinirler gerilmiş ve kaleci Bruce Grobbelaar ile Steve McManaman bir anda kavgaya tutuşmuştu.

1995: Blackburn Rovers'ın Şampiyonlar Ligi'nde Spartak Moskova ile oynadığı maçta basit bir top kaybının ardından David Batty ve Graeme Le Saux yumruk yumruğa birbirine girmişti.

2001: Fenerbahçe kalecisi Abdoulaye, savunma hatası yapan Tolunay'a sitem etmiş, ardından Tolunay takım arkadaşının üzerine yürümüş ve bir arbede yaşanmıştı. Olayın ardından yardımcısından bilgi alan hakem Kudussi Müftüoğlu, Tolunay'ı kırmızı kartla oyundan attı.

2014: Newcastle atağı sırasında maçı bırakıp birbirine giren Kieron Dyer ile Lee Bowyer'ın kavgasında yumruklar havada uçuşmuş, olayı sonlandırmak için rakip Aston Villa'nın oyuncuları da araya girmek zorunda kalmıştı.

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