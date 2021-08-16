Mbappe, PSG’nin yıldızlarına katılmadı: Ayrılığın sinyallerini mi veriyor?

Messi’yi kadrosuna katan PSG’de bir yıllık sözleşmesi kalan Mbappe, ayrılık iddialarını körükleyecek bir harekete imza attı.

Kadrosuna Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ve Gini Wijnaldum gibi yıldızları bedelsiz olarak katan Paris Saint-Germain, kendi silahıyla vurulmanın tehlikesini taşıyor.

Yıldız oyuncu Kylian Mbappe ile bir yıllık sözleşmesi bulunan PSG, Messi transferinin ardından tüm odağını genç yıldızın sözleşme görüşmelerine verdi.

Ancak Real Madrid’in ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncu, ayrılık iddialarını güçlendiren bir harekete imza attı.

Neler yaşandı?

PSG’nin İspanyol orta sahası Ander Herrera’nın doğum günü için yıldız oyuncular bir araya geldi.

Sergio Ramos, Neymar, Di Maria, Messi ve Verratti gibi yıldızlar kutlamada yer alırken Kylian Mbappe’nin yer almaması ayrılık iddialarını körükledi.

Gelecek sene sözleşmesi sona erecek oyuncuyla Real Madrid’in adı uzun süredir düzenli olarak anılıyor.

İspanyol devi, bu yaz Mbappe’nin bonservisini alamazsa oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Pochettino’dan Mbappe sözleri

Bu gelişmelerin üzerine Mbappe, PSG’nin Strasbourg ile oynayacağı maç öncesinde bir grup taraftar tarafından ıslıklanmıştı. Arjantinli teknik adam ise şunları söyledi:

“Islıkları duymadım. Mbappe’den çok memnunum, şu anda tamamen işine odaklı ve harika da bir maç çıkardı. Bu şekilde devam etmeli.”

“O bizim için ve taraftarlar için çok önemli bir oyuncu.”

“Şimdi yeni transferleri yavaş yavaş takıma entegre etmeliyiz. Ancak aceleci olmamamız gerekiyor, Leo Messi için de diğerleri için de bu durum geçerli.”

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