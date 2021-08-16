Dortmund’un genç yıldızı, Haaland’ın ne kadar yüksek bir potansiyeli olduğunun altını çizdi.

Borussia Dortmund formasıyla inanılmaz performanslara imza atan Haaland, yeni sezona da fırtına gibi başladı.

5-2 kazandıkları Frankfurt maçında iki kez rakip fileleri havalandıran golcü oyuncu, Dortmund formasıyla 62 maçta 61 gol kaydetmiş oldu.

Yıldız oyuncunun takım arkadaşı Giovanni Reyna da takım arkadaşının ilerleyen günlerde tüm zamanların en iyileri arasında gösterilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Reyna’nın Frankfurt maçında kaydettiği golün asisti de Haaland’dan gelmişti. Norveçli golcü, bu sezon takımının kaydettiği tüm gollere direkt etki etme başarısını gösterdi.

Neler söylendi?

Fox Sports’a konuşan Reyna, Haaland hakkında şunları söyledi: “Zaman geçtikçe Haaland da gelişmeye devam ediyor. Sanki her geçen gün oyununa yeni bir nitelik kazandırıyor gibi.”

“Onu durduracak bir şeyin olduğunu söylemek güç. İnanılmaz, akılalmaz işlere imza atabiliyor. Bence tüm zamanların en iyilerinden biri olabilir.”

Reyna Dortmund kadrosuna dair ise şunları söyledi: “Şu anda takımın kimyası oldukça yüksek. Dortmund kariyerimde böylesini daha önce görmemiştim.”

Haaland’ın geleceği

Chelsea’nin yanı sıra Real Madrid’in de takip ettiği Haaland’ı Borussia Dortmund en azından bir sezon daha elinde tutmak istediğini ısrarla belirtmişti.

Alman ekibinin sportif direktörü Kehl de oyuncunun geleceğine dair şunları söylemişti:

“Yaz başından bu yana birçok söylenti ve tartışma vardı ama Erling, babası ve menajeri Mino Raiola ile her zaman çok net olduk.”

“Haaland her zaman olduğu gibi çok motive. Dortmund'da harika bir sezon geçirmek için tam anlamıyla odaklanmış durumda ve bizimle olmaya devam edecek"

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