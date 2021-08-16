Barcelona Başkanı Laporta, kulübün kötüye giden maddi durumunu gözler önüne serdi.

Barcelona’da geçtiğimiz sezon tekrar başkanlık görevine seçilen Joan Laporta, kulübün maddi durumuyla ve borç tablosuyla ilgili bilgiler verdi.

Ayrıca Laporta, bu maddi tablonun sorumlusu olarak da önceki başkan Bartomeu’yu topa tuttu.

Bartomeu’unun kulübü 1 milyar euro’yu aşan bir borçla bıraktığı açıklandı.

Neler söylendi?

Laporta, kulübün maddi durumuyla ve Bartomeu’nun kendisini suçlayan mektubu ile ilgili şunları söyledi:

“Barcelona’nın güncel borcunun 1.35 milyar euro. Bu aşamada hiç kimse sorumluluktan kaçmayacak. Kulübün maddi durumu günden güne kötüye gidiyor ve bu hiç iç açıcı değil.”

“Kulübe ilk geldiğimde 80 milyon euro’luk kredi almak durumunda kaldık çünkü oyuncularımızın ve çalışanlarımızın paralarını ödeyemiyorduk.”

“Bir önceki yönetimin maaş giderlerini azalttığı iddiası tamamen yalandı. Yeni kontratlara baktığımızda farklı farklı bonuslarla o ekstra milyonların ödendiğini gördük.”

“Bartomeu yalan söylüyor!”

“Aracılara ödenen uçuk paralar vardı. 40 milyon euro’luk bir transferin 10 milyon euro’su bu tarz kişilere gidiyordu. Güney Amerika’da oyuncu bulmakla görevli olan birisi sekiz milyon euro alıyordu.”

“Bartomeu’nun mektubu tamamen yalanlardan oluşuyor, tamamen çaresizlik içinde yazılmış. Şu anda oyuncu maaşları tüm gelirlerimizin %103’ünü oluşturuyor. Bu konuda rakiplerimizden %20-25 oranında daha fazla bir sayıya sahibiz.”

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