Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar: "Mayıs ayında İtalya'ya dönmem gerekiyor"

​Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiralık olarak transfe ettiği Erick Pulgar, sarı-kırmızılı takıma hemen alıştığını söyledi.

Takımın form durumunu düzeltebilecek yeteneklerinin olduğunu söyleyen Şilili orta saha, aynı zamanda sezon sonunda İtalya'ya döneceğini de açık bir dille vurguladı.

Pulgar, ayrıca teknik direktör Domenec Torrent'i de övdü.

Ne söylendi?

GS TV'ye ilk kez konuşan 28 yaşındaki futbolcu, transfer hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Teklif geldiğinde Şili Millî Takımı'ndaydım.

Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim.

Takıma hemen adapte oldum. Arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Takımda Güney Amerikalı oyuncular var. Beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar."

İlk 11'de oynamak istediğini vurgulayan Pulgar, Torrent hakkında da konuştu.

"Sahamıza ilk gittiğimde taraftarımızı görünce adrenalin hissettim. İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim.

"Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. Bu şekilde takıma yardımcı olabilirim.

Domenec Torrent ve ekibi antrenmanlarda çok farklı, güzel bilgiler veriyor. Bizleri maça çok iyi hazırlıyorlar."

Pulgar, geleceği ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Galatasaray formasını giydikten sonra sahaya girince gerçekten farklı oluyorum. İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yukarı taşımak.

Mayıs ayında İtalya'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray'da İstanbul'da neler yaptığıma bakıp geleceğimle ilgili sezon sonunda karar vereceğim."

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