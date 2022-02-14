Geçen yaz takımın yıldızlarından Achraf Hakimi'yi Paris Saint-Germain'e kaptıran Inter, Faslı oyuncudan doğan boşluğu Denzel Dumfries ile doldurmuştu.

Euro 2020'de çıktığı dört maçta iki gol atıp, bir de asist yapan Dumfries, Hollanda son 16 turundan öteye gidemese de turnuvanın dikkat çeken isimleri arasına girmişti.

PSV Eindhoven'dan 12.5 milyon euro'ya transfer edilen başarılı sağ kanat oyuncusu, Inter'de çıktığı 29 maçta üç gol attı ve beş asist yaptı.

Ne söyledi?

Kariyerinde ilk kez Hollanda dışına çıkan 25 yaşındaki Dumfries, UEFA.com'a verdiği röportajda geçmişte yaşadıklarını ve İtalya deneyimini anlattı.

"Futbolcu olacağımı biliyordum. Buna emindim ve Hollanda milli takımında oynamak istiyordum."

"Barendrecht'te oynarken federasyona bir mesaj gönderdim ve henüz resmi maçlarda oynamadığım için Hollanda'ya geçip geçemeyeceğimi sordum."

Babası Arubalı olan Dumfries, hazırlık maçlarında iki kez Aruba milli takımının formasını giydikten sonra 2014'te Hollanda milli takımına geçmişti.

"PSV Eindhoven'dayken yurt dışında oynayabilecek bir oyuncu olduğumu düşünüyordum. Bu mantıklı bir hamleydi. Kendimi çok geliştirdim. Şampiyonlar Ligi'ne ilk adımımı attım. Milli takımda forma giydim ve bireysel olarak ileriye gittim."

Makarna anısı

Inter'de yepyeni bir maceraya atılan Dumfries, İtalya'nın yemek kültürüne alışmakta biraz zorlanmış.

"İtalya'da yemek çok önemli. İki hafta önce takım arkadaşlarım bana pesto soslu makarnaya tavuk koyduğum için kızdı. Onlar için bu makarnaya bir hakaret. Bunu tekrar yapmayacağım."

"Inter'in benimle ilgilendiğini ilk öğrendiğim anda burada oynamak istedim. Harika bir takıma sahibiz, muhteşem oynuyoruz ve çok eğleniyoruz. Kazanmaya odaklandık, doğru yoldayız ve bu yoldan sapmayacağımıza eminim."

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