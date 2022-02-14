Manchester United'ın eski forveti Wayne Rooney, Old Trafford'da oynadığı günlerde en sevdiği oyuncunun Cristiano Ronaldo değil, Carlos Tevez olduğunu açıkladı.

Şu anda Derby County'nin menajeri olan İngiltere Milli Takımı’nın eski forveti, oyunun en iyilerinden bazılarıyla birlikte ‘Düşler Tiyatrosu’nda oynadı.

Işıltılı bir kariyere sahip olan Rooney, Premier Lig’in en iyi futbolcularından birisi olarak göze çarptı.

United’ın eski forveti, birlikte oynamaktan en çok keyif aldığı takım arkadaşını seçmesi istendiğinde, Arjantinli yıldız Carlos Tevez’i tercih etti.

İngiliz menajerin, Cristiano Ronaldo'yu seçmemesi şaşkınlık yarattı.

Rooney, Tevez ile beraber çok iyi bir ikili oldukları için Arjantinli yıldızla oynamaktan büyük bir keyif aldığını vurguladı.

Ne söylendi?

SPORTbible’ye açıklamalarda bulunan Rooney şu ifadeleri kullandı:

”Tevez ile bağlantımız çok iyiydi, onunla oynamayı hep çok sevdim.

"İkimiz önde oynuyorduk. Birbirimize fazlasıyla destek olduk ve seviyemizi yükselttik.

"Normalde Louis Saha, Ruud van Nistelrooy veya Robin van Persie ile oynasaydım, ben 10 numara olarak görev yapardım çünkü bu saydığım isimler klasik 9 numara olarak oynadılar.

"Tevez ile değişim yapardık. Ben bazen 9 olurdum, o 10 numara pozisyonuna geçerdi. Bazen de tam tersini yapardık.

“Topu kaybettiğimizde, onu geri almaya çalışan iki boğa gibiydik. Bir takım arkadaşı olarak birlikte oynamaktan en çok zevk aldığım kişi kesinlikle Tevez’di.”

Rooney, Tevez’in ayrılığındaki yıkımı hatırlıyor

Tevez, Old Trafford'daki görev süresini tamamlarken 2008 Şampiyonlar Ligi finalini kazanan United takımının çok önemli bir parçasıydı.

Arjantinli oyuncunun United’daki şöhreti bir şekilde gölgelenirken Manchester City'e transfer oldu ve 2009’da aniden ayrılmasıyla Rooney’i şaşırttı.

Tevez’in ayrılığını "Yıkıcı" olarak nitelendiren Rooney, "Onunla oynamaktan çok keyif aldım ve bir şeylerin ters gittiğini biliyordum, çünkü onunla ilgili birçok iddia vardı.

“Onu satın almak aslında çok kolaydı, ancak her ne sebepten dolayı bilmiyorum ama onu transfer edemedik.

"Ayrıldığında harap oldum.

“Manchester City, onu yaklaşık 20 milyon sterline aldı ki bu gerçekten inanılmazdı.

"Oraya gittiğinde ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu yeniden gördük" dedi.

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