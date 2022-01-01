CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto

PSG, Pogba için dev bir teklif hazırlıyor
DailyMail'in haberine göre; Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paul Pogba için PSG dev bir teklif hazırlığında. Pogba ise kendi adına karar vermekte acele etmek istemiyor.
Avrupa devleri Fenerbahçeli 4 yıldızın peşinde
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Kim Min-Jae ve Berke Özer’e Seri A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor.
Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor.
Fenerbahçe'de Min-jae Kim ve Berke Özer’e Serie A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor.— Spor Arena (@sporarena) February 15, 2022
Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor...
(Via @suleymanarat) pic.twitter.com/QvnE5VQEol
"Galatasaray'da büyük gün 21 Şubat"
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da suyu iyice ısınan Domenec Torrent'e 21 Şubat Pazartesi günü, oynanacak Göztepe deplasmanına kadar süre verildi.
Mağlubiyet, beraberlik ve galibiyete göre 3 ayrı senaryo hazırlandı. Yönetim ihtimalleri düşünerek adaylarla temas kurmaya başladı.
Gündemde Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'un yanı sıra bir de yabancı var. İtalyanlar, Galatasaray'ın Montella ile ilgilendiğini duyurdu.
"Şenol Güneş kesin olarak Beşiktaş'ta"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın gelecek sezondaki teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını açıkladı.
Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol hocanın yardımcısıydı. Şenol hoca Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun şimdiden." ifadelerini kullandı.
Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Burak Elmas, Okan Buruk'a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: "2001'de Okan'ın inter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Burukla çalışmam."
Galatasaray'da Fatih Terim’in ayrılığı sonrası bazı yöneticiler, teknik direktörlüğe Okan Buruk’un getirilmesini teklif etti ancak başkan Burak Elmas'ın tavrı net.— Spor Arena (@sporarena) February 15, 2022
🗣️ "Ben başkan olduğum sürece onunla çalışmam..."
(Via @AliNaciKucuk)
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