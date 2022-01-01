CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Kim Min-Jae ve Berke Özer’e Seri A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor.

Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor.

Fenerbahçe'de Min-jae Kim ve Berke Özer’e Serie A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor.



Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor...



(Via @suleymanarat) pic.twitter.com/QvnE5VQEol — Spor Arena (@sporarena) February 15, 2022