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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Burak Elmas Galatasaray
AA

PSG, Pogba için dev bir teklif hazırlıyor

2022-02-15T07:16:56.396Z

DailyMail'in haberine göre; Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paul Pogba için PSG dev bir teklif hazırlığında. Pogba ise kendi adına karar vermekte acele etmek istemiyor.

Paul Pogba Man Utd 2021-22
Getty Images

Avrupa devleri Fenerbahçeli 4 yıldızın peşinde

2022-02-15T05:45:47.139Z

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Kim Min-Jae ve Berke Özer’e Seri A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor.

Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor.

Kim Min Jae
AA

"Galatasaray'da büyük gün 21 Şubat"

2022-02-15T05:44:44.146Z

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da suyu iyice ısınan Domenec Torrent'e 21 Şubat Pazartesi günü, oynanacak Göztepe deplasmanına kadar süre verildi.

Mağlubiyet, beraberlik ve galibiyete göre 3 ayrı senaryo hazırlandı. Yönetim ihtimalleri düşünerek adaylarla temas kurmaya başladı.

Gündemde Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'un yanı sıra bir de yabancı var. İtalyanlar, Galatasaray'ın Montella ile ilgilendiğini duyurdu.

"Şenol Güneş kesin olarak Beşiktaş'ta"

2022-02-15T05:43:33.612Z

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın gelecek sezondaki teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını açıkladı.

Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol hocanın yardımcısıydı. Şenol hoca Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun şimdiden." ifadelerini kullandı.

Senol Gunes, Mersin Idmanyurdu - Besiktas 08162015
AA

Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto

2022-02-15T05:41:59.706Z

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Burak Elmas, Okan Buruk'a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: "2001'de Okan'ın inter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Burukla çalışmam."

Okan Buruk Besiktas Sivasspor STSL 11222015
İHA