Galatasaray ile Çaykur Rizespor sosyal medyada kapıştı: "Kaçak çayla işimiz olmaz"

Galatasaray'ın Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından konuk ekip hakem kararlarına tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz maçın ardından verdiği demeçte, "Bize verilen penaltı Galatasaray'a verilir miydi? Yusuf'un pozisyonunu tartışsalar iyi olur. Her maç hem yukarısı hem aşağısı önemli. Yorumcular tartışsın" ifadelerini kullandı.

Tahir Kıran'dan sert sözler

Rizespor Başkanı Tahir Kıran da hakem yönetiminden şikayetçiydi:

"Biz bu yenilgiyi hak etmedik. Bugün resmen katliam yaşadık. Bugün resmen Rizespor'un hakkı yenmiştir."

"Bana göre biz Galatasaray'ı yendik ama hakemi yenemedik. Bu kadar basit."

"Yusuf Sarı'nın pozisyonu penaltıydı. Yusuf'un düşmesi penaltı değil, Gedson'un ayağının kırılması faul değil... Galatasaray'ın kurtulmak için Ümit Öztürk'e ihtiyacı yok. Galatasaray, kendi kurtulur zaten. Galatasaray, bu ligin lokomotiflerinden."

"Ortada bir senaryo var. Yönetenler belli. Herkes değişiyor, değişmeyen tek şey yönetmenler."

"Bu kandil akşamında benim üç puanımı çalanların Allah cezasını versin. Ne diyeyim?"

Gerilim sosyal medyaya sıçradı

Sosyal medyadaki atışmanın fitilini ise Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ateşledi.

Yanında dört şeker bulunan bir çay bardağı fotoğrafı paylaşan Galatasaray, tweet'in altına "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" mesajını ekledi.

Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? 🤔



Admin: 4️⃣ 😀 pic.twitter.com/TiGFKytf8d — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2022

Çaykur Rizespor resmi Twitter hesabından, Galatasaray'ın dört gollü galibiyetine atıfta bulunan bu paylaşıma cevap gecikmedi.

Karadeniz ekibinin mesajında ise hakem Ümit Öztürk'e yönelik eleştiri ön plandaydı.

"Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba!

Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!"

Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba!



Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar! https://t.co/hc3n3ONgsd — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 27, 2022

Daha fazla okuma