Gedson Fernandes'ten Ryan Babel ile Marcao'ya tepki: "Bir şey mi dediniz?"

Rizespor'un orta sahası Gedson Fernandes Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Babel ile Marcao'ya sitemde bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor'u konuk ederken mücadeleden ev sahibi 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Gedson Fernandes karşılaşmanın 8. dakikasında gol perdesini açtı ve Süper Lig'deki ilk golünü sarı-kırmızılı ekibe karşı kaydetti. Rizespor öne geçtiği karşılaşmadan eli boş döndü ve maç sonunda Gedson Fernandes'in sitemi vardı.

Gedson Fernandes ne söyledi?

Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Gedson Fernandes, kendisine yapılan faulleri işaret ederek ayağını gösterdi.

Galatasaray'ın oyuncuları Ryan Babel ile Marcao'yu paylaşıma etiketleyen Portekizli oyuncu, "Bir şey mi dediniz?" notunu düştü.

IG/gedson_83

Opta'nın verilerine göre, Gedson Fernandes, bu alanda istatistik tutulmaya başlandığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.

Gecede gol perdesini açan isim olan Portekizli orta sahaya karşılaşmada 12 faul yapıldı.

Ryan Babel ne söyledi?

Gedson Fernandes'in paylaşımına Instagram hesabından yanıt veren Ryan Babel, Portekizli oyuncuyu savunmanın zor olduğunu söyledi:

"İyi oyuncuları savunmanın yolu bu kardeşim."

Gedson Fernandes Galatasaray maçında nasıl oynadı?

Galatasaray'ın stadında gözler Gedson Fernandes'in üzerindeydi. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olması beklenirken Beşiktaş ile anlaşan ve sezon sonuna kadar Rizespor'da kiralık oynayacak olan oyuncuya ıslıkla tepki gösterildi.

beIN SPORTS'un verilerine göre Gedson Fernandes, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun istatistiklerini geride bıraktı.

BERKAN KUTLU

Topla buluşma: 39

Pas: 16/23

Top kapma: 1

İkili mücadele: 3/6

Sahipsiz top kazanma: 6

TAYLAN ANTALYALI

Topla buluşma: 45

Pas: 29/34

Top kapma: 1

İkili mücadele: 2/10

Sahipsiz top kazanma: 3

GEDSON FERNANDES

Topla buluşma: 72

Pas: 30/37

Top kapma: 3

İkili mücadele: 18/28

Sahipsiz top kazanma: 14

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