Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan Galatasaray - Rizespor maçına gönderme: "Utanç verici"

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, sarı-kırmızılı rakiplerinin maçını "utanç verici" olarak yorulmadı ancak kişisel Twitter'ın hesabından yaptığı paylaşımı daha sonra sildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor'u konuk ederken mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray’ın 2-1 geride olduğu 64. dakikada, Rizespor kalecisi Tarık Çetin’in Bafetimbi Gomis’e müdahalesini penaltı olarak yorumlayan hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Gomis vuruşunda kaleci Tarık Çetin’i geçemedi.

Bu pozisyondan sadece 4 dakika sonra bu kez Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine girdi ama yine kaleci Tarık Çetin’in müdahalesiyle yerde kaldı.

VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi ve vuruşu kullanan Ryan Babel skoru 2-2’ye getirdi.

Josef de Souza ne söyledi?

Galatasaray - Rizespor karşılaşmasında yaşananların ardından kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Brezilya’da futbolun utanç verici olduğunu sanıyordum."

Ancak gelen tepkilerin ardından Josef de Souza paylaşımını sildi.

Maçta ne yaşandı?

Göztepe ile geçen hafta oynanan maçı 3-2 kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına etkili başladı.

Henüz 2. dakikada Emre Kılınç ile mutlak golden olan Sarı-kırmızılılar, 8. dakikada eski oyuncusu Gedson Fernandes'in harika serbest vuruş golüne engel olamadı.

Galatasaray geri düştükten sonra bir ara sendelese de daha sonra oyunda kontrolü ele geçirdi. Rakip kaleyi ilk yarının ilerleyen dakikalarda daha çok tehdit etti ve 40. dakikada sol beki Patrick van Aanholt'la skoru eşitledi.

49. dakikada Pohjanpalo'nun indirdiği topu Tyler Boyd, ceza yayı içerisinden sağ köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

61. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı üç dakika sonra Bafetimbi Gomis, kullandı. Kaleci Tarık, Göztepe maçında iki penaltı golü atan Bafetimbi Gomis'e gol izni vermedi.

68. dakikada kaleci Tarık'ın Kerem'e hareketini VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

İki dakika sonra Ryan Babel'in kullandığı penaltı atışında Galatasaray 2-2'yi buldu. 87. dakikada Galatasaray, maçta ilk kez öne geçti.

Berkan, Feghouli ve van Aanholt arasındaki paslaşmada son olarak Hollandalı şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Van Aanholt, maçta ikinci golünü atarken; konuk ekipte Baiano, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Son dakikalarda Galatasaray üstünlüğünü sürdürürken maçta son sözü 90+8'de Bafetimbi Gomis söyledi ve Sarı Kırmızılılar sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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