Avrupa Ligi

Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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Galatasaray UEL 09182020
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Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split ile oynayacağı maçın yayın detayları burada...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split'i ağırlayacak.

Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta?

Türk Telekom Stadyumu'nda 24 Eyül Perşembe günü oynanacak karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak.

Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda?

Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Smart Spor kanalınan naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Hajduk Split maçı aynı zamanda D-Smart GO uygulması üzerinden online olarak izlenebilecek.

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    Smart Spor nasıl izlenir?

    Smart Spor kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.

    Smart Spor kaçıncı kanalda?

    Smart Spor kanalı, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.

    Smart Spor frekans bilgileri

    Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

    • Frekans: 12245
    • Polarizasyon: H - Yatay
    • Kapsama: Doğu
    • SR: 27500
    • FEC: 5/6
    • Sistem: DVB-S2
    • Modülasyon: 8PSK

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