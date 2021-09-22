Son iki maçında Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray ve Fatih Terim, bir ilkle karşı karşıya...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lazio'yu iç sahada mağlup eden Galatasaray, bu karşılaşmadaki performansını son iki haftada Süper Lig'e yansıtamadı.

Beşinci haftada Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Alanyaspor'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip; altıncı hafta müsabakasında da Kayserispor deplasmanından puansız döndü.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri, Galatasaray'ı üç farkla devirdi ve bu sonuçla birlikte Galatasaray, bir ilki yaşadı.

Terim döneminde bir ilk

Opta verilerine göre Galatasaray, son iki haftada aldığı bu mağlubiyetlerle Fatih Terim döneminde bir ilkle karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, 408 maçlık Terim döneminde ilk kez art arda iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybetti.

0 - Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybetti (408 maç). Ayaz. pic.twitter.com/LWLG27els9 — OptaCan (@OptaCan) September 22, 2021

Galatasaray’ı neler bekliyor?

Bu sonuçla birlikte Süper Lig’in ilk altı haftasını sekiz puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’ed 26 Eylül tarihinde Göztepe’yi konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçını ise Marsilya ile deplasmanda oynayacak.

Daha fazlası için:

Beşiktaş'ta hangi futbolcular sakat?

Ronald Koeman: Messi antrenmanlarda zalimdi

Ronaldo, Manchester United transferiyle Messi'yi geride bıraktı