Harry Kane'in bedeni sahada, aklı dışarda

Tottenham'ın yıldız ismi, sahada sergilediği silik performansın ardından bir kez daha transfer söylentileriyle gündeme gelebilir.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Harry Kane, Manchester City'ye gitmek istediğini açıkça ifade etmesine rağmen Tottenham yönetiminden izin koparamamıştı.

Başkan Daniel Levy'nin Kane'i satma konusundaki gönülsüzlüğü, yıldız golcünün sezon öncesi kampına geç katılmasına yol açmış ve Tottenham bir süre Kane kriziyle çalkalanmıştı.

Uzun bekleyişin ardından takıma dönen Harry Kane, ligin ikinci haftasından itibaren formasına kavuştu, ama yaşanan problemler tamamen geride kalmadı.

Kötü sonuçlar sorunları hortlattı

Açılış haftasında alınan Manchester City galibiyeti ve Premier Lig’in ilk üç haftasında toplanan dokuz puan sorunların üstünü bir süreliğine örtmüştü. Ancak son iki haftada alınan iki ağır yenilgi Kane'in performansını tekrar tartışma konusu haline getirdi.

Geçen hafta Crystal Palace'a 3-0 mağlup olan Tottenham, bu hafta da Chelsea'ye aynı skorla boyun eğdi. Kane ise ligde forma giydiği dört maçta henüz gol sevinci yaşayamadı. İngiliz oyuncu, 2015/16 sezonundan bu yana ilk kez, ligin ilk dört haftasını boş geçti.

Tottenham'ı yakından takip eden futbolseverlerin önemli bir bölümü, Kane'in suskunluğunda şanssızlıktan çok isteksizliğin payı olduğunu düşünüyor. 28 yaşındaki santrafor, dört maçta rakip kaleyi sadece dört kez yokladı.

Geçen sezon Premier Lig'de 35 kez sahaya çıkan Kane, maç başına 3.9 şut çekmişti. Ligi 23 gol, 14 asist gibi muazzam bir skor katkısıyla tamamlayan Kane'in Tottenham formasıyla yeniden zirve performansına ulaşması uzak bir ihtimal gibi gözüküyor.

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmei bulunan Kane'in hayaleti andıran performansı bir süre daha böyle devam ederse, Tottenham inadından vazgeçip oyuncuyu satmaya karar verebilir. Büyük olasılıkla Kane'in şu andaki motivasyonu, ya da daha doğru bir tabirle motivasyonsuzluğu bu ihtimalden kaynaklanıyor.

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