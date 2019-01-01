Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 21 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da yılan hikayesine dönüşen Alan Carvalho transferinde mutlu son geldi. Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan golcü futbolcu yeni takımına kavuşuyor.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ile Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, dün akşam uçağıyla Dubai'ye gitti.

Albayrak ile Hanedar ikilisinin, Alan transferini bitirerek Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor. İki yöneticinin dönüşte Alan'ı da İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Sinan Gümüş'ün kontratı uzatılıyor

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başladı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Ankaragücü maçında attığı iki golle parlayan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı ekiple kontrat yeniliyor.

650 bin euro'luk yıllık ücretle takımın en az kazanan isimlerinden olan Sinan Gümüş'ün yeni kontratının %100 zamlı olması bekleniyor. Galatasaray, transfer dönemi kapanır kapanmaz Sinan'la yeni mukavele yapacak.

Galatasaray için Luiz Adriano iddiası

Eren Derdiyok'u göndermeye hazırlanan ve henüz bir forvet transferi yapamayan Galatasaray'da gündeme yeni bir isim daha geldi.

Fanatik' te yer alan habere göre; Galatasaray, kadrosuna Brezilyalı bir golcü katmak istiyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Spartak Moskova'nın Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano için görüşmelere başladı.