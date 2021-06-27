'Futbolun Tinder'ı' oyunculara transferde özgürlük tanıyacak

Bir dönem Bayer Leverkusen forması giyen Rene Adler, profesyonel futbolcuların kulüp bulmasını kolaylaştırmak için bir mobil uygulama geliştirdi.

Geçmişte Almanya milli takımının da kalesini koruyan Rene Adler, kurduğu çevrimiçi transfer platformunu “futbolcular ve kulüpler için Tinder” şeklinde tanımlıyor.

2021/22 sezonu öncesinde transfer döneminin başlamasıyla, Avrupa’nın dört bir yanındaki kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. 2002-2019 yılları arasında profesyonel futbol oynayan Adler, ‘11TransFair’ isimli uygulamayla transfer sürecini basitleştirmeyi ve futbolculara gelecekleri üzerinde daha fazla kontrol vermeyi hedefliyor.

Geliştirdiği platformu dünyanın en popüler flört uygulamalarından Tinder’a benzeten Adler, yapım aşamasında futbolculardan, teknik direktörlerden, avukatlardan ve transfer uzmanlarından destek almış.

Neler söyledi?

BILD’e konuşan Adler, iki tarafı çevrimiçi ortamda bir araya getirmesi nedeniyle uygulamayı Tinder’a benzettiğini söylüyor.

“Futbolcular kendi geleceklerine karar verme konusunda giderek daha istekli hale geliyor. Herşeyi menajerlerin eline bırakmak istemiyorlar.”

“Ancak her futbolcu, yıldız oyuncular Joshua Kimmich ve Kevin De Bruyne gibi kendi görüşmelerini bizzat gerçekleştirecek güce sahip değil.”

Uygulama nasıl çalışıyor?

11TransFair ücretsiz indirilebilen bir uygulama. Aktif profesyonel futbolcuların uygulamayı indirdikten sonra talep ettikleri maaşı sisteme girip, 20 seçenek içinden dört temel özellik seçmeleri gerekiyor.

Platform şimdilik Almanya’daki dört profesyonel lig için kullanıma açık olacak ve oyuncularla kulüpler arasında aracılık görevi üstlenecek.

Uygulama üzerinden başarılı bir anlaşma gerçekleştiği takdirde, transferi yapan kulüp uygulamaya FIFA’nın belirlediği kurallar çerçevesinde bir komisyon ödemesi gerçekleştirecek.

Adler’in hedefi, 11TransFair’i yakın gelecekte Avrupa’nın bir numaralı transfer aracı haline getirmek.

“Transparan olmayan bir marketi transparan hale getirmek istiyoruz.”

“Oyuncuların sadece Lübeck ve Meppen ile sınırlı kalmayıp, belki bir Macaristan, belki de bir Avustralya kulübüyle anlaşabilmesini amaçlıyoruz. Kariyerleri için en iyi seçeneği bulabilmeliler.”

Adler'in kariyeri

Profesyonel kariyerine 2006’da Leverkusen formasıyla başlayan Adler, Bay Arena’da altı yıl kaleyi koruduktan sonra Hamburg’da ve Mainz’de de oynadı.

Bundesliga’da 250’nin üzerinde maça çıkan Alman file bekçisi, milli takımı da 12 kez temsil etti. 2010 Dünya Kupası’nı sakatlığı nedeniyle kaçıran Adler, Löw’ün 2014 kadrosunda ise kendine yer bulmuştu.

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