"Futbol bir kek gibidir" - Lucien Favre, taktiksel yaklaşımları hakkında konuştu

Borussia Dortmund, Jurgen Klopp dönemi sonrası ilk kez bu seviyede ancak Lucien Favre hala sakin.

Borussia Dortmund teknik direktörü Lucien Favre, başarılı bir takım yaratmayı, bir kek yapmaya benzetti.

Bayern Münih'in kötü başlangıcı ve sarı siyahlıların muhteşem performansı ile Favre'nin ekibi kendini Bundesliga'nın zirvesine yerleştirdi.

Bild'e konuşan Lucien Favre, "Sakin olmalı ve kaybettiğimizde nerede hata yaptığımızı analiz etmem gerekiyor" dedi.

"Yenilgi, genç bir takımın gelişiminde mevcuttur. Gelişime yardım eder. Felseme inanıyorum ve sadece sıradaki maçı düşünüyorum."

"Yalnız iki futbolcunuz en iyi formunda değilse ya da sakatsa bile her şey çok çabuk yön değiştirebilir. Tıpkı bir kek gibi."

"Hamur yoğurmayı bitirmişsinizdir ve aslında şeker ya da tarçın koymayı unuttuğunuzu hatırlarsınız. Tek bir detay, kekin mahvolmasına sebep olur."