Frenkie de Jong: Lionel Messi tarihin en iyisi

Takım arkadaşı Lionel Messi'yi göklere çıkaran Frenkie de Jong, Arjantinlinin takımda kalma ihtimalini ve transfer iddialarını değerlendirdi.

Frenkie de Jong, Barcelona’nın “açık ara en iyi oyuncusu” olarak gördüğü Lionel Messi’nin, takımda mutlu olduğunu belirtti.

Kariyerinde altı kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Arjantinli, sezon başında Barcelona’dan ayrılmak istediğini dile getirmiş, ancak takımda kalmaya ikna olmuştu. Kulüple henüz yeni sözleşme imzalamayan Messi’yi bu yaz serbest oyuncu olarak görebiliriz.

Hollanda basınına konuşan De Jong, efsanenin takımda kalması yönündeki arzusunu dile getiriyor:

“Barcelona’da mutlu olduğunu düşünüyorum. Umarım kalır, bize katkısı çok büyük. O hala açık ara en iyi.”

De Jong, Messi’yle bu konuyu görüşüp görüşmediğine dair bir soruyu da yanıtladı:

“Bana doğrudan kalacağını söylemedi. Ama birçok konu hakkında görüşüyoruz.

“Onunla birlikte oynamak özel bir deneyim. Ben daha 12 yaşındayken, o dünyanın bir numarasıydı.

“Aynı pozisyonda Messi ile bir başka oyuncu arasında seçim yapmam gerekirse, her zaman Messi’yi seçerim. Onu seçmemek aptalca olur. O tarihin en iyisi.”

Transferde rota Hollanda

Transfer döneminin yaklaşmasıyla, Hollandalı oyuncular Georginio Wijnaldum ve Memphis Depay’ın isimleri Barcelona ile anılmaya başladı.

Bu yaz Liverpool ve Lyon ile kontratları sona erecek olan bu iki ismin Barcelona’ya imza atma ihtimalleri, De Jong’a yöneltilen sorulardan biriydi.

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“Wijnaldum ve Depay’ın ne yapacağını göreceğiz. Bu iddialar ne kadar doğru bilmiyorum. Bilsem bile söylemem.”