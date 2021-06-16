Fransa'nın yıldızı Paul Pogba: Rüdiger beni biraz ısırdı

Fransız yıldız, Almanya maçında Rüdiger ile yaşadığı pozisyonu anlattı.

Paul Pogba, salı günkü EURO 2020 maçında Alman defans oyuncusu Antonio Rudiger'in kendisini arkadan ısırdığı için affettiğini ve arkadaşının ceza almasını istemediğini söyledi.

İki oyuncu ilk yarının sonlarına doğru görüntüye geldiğinde Rüdiger'in, yüzünü Pogba'nın sırtına yasladığı ve ısırmaya çalıştığı anlaşılıyordu.

Pogba hakeme itiraz etti ancak herhangi bir karar çıkmadı. VAR incelemesi de yapılmadı.

Ne söylendi?

Pogba, karşılaşma sonrasında o pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Biz arkadaşız. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Bu büyük bir şey değildi. Sanırım televizyonda görüntüleri gördünüz, her şey bitti, bu geçmişte kaldı.

"Bu tür pozisyonlarda sarı veya kırmızı kart için ağlamıyorum. Sanırım beni biraz ısırdı.

"Hissettim, hakeme söyledim, kararları o veriyor ve kararı verdi. Hiç kart görmedi ve bence böylesi daha iyi. Bu yüzden cezalandırılmasını istemiyorum."

Karşılaşmanın devre arasında Fransa'nın eski yıldızı Patrick Vieira, şu yorumu yaptı:

"Pogba'nın tepkisini gördüğümde, bir ısırık gibi hissettim. Rudiger'ın orada ne yaptığını anlamıyorum."

Roy Keane ise Vieira'yı, "Bir ısırıktan daha çok bir kemirmeydi" sözleriyle yanıtladı.

Fransa - Almanya maçında neler oldu?

Euro 2020'de F Grubu'nda Fransa ile Almanya, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Maça oldukça etkili başlayan ve oyunun kontrolünü elinde bulunduran Horozlar, 20. dakikada Hummels'in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Didier Deschamps'ın ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

90 dakika sahada kalan Paul Pogba, oldukça iyi bir performans sergilerken Fransa'nın Kylian Mbappe ve Karim Benzema ile bulduğu iki gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Grubun diğer maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yenerek tıpkı Fransa gibi Euro 2020'ye üç puanla başladı.

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