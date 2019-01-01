Fransa - Türkiye maçında kaç Türk seyirci olacak?

Fransa - Türkiye maçı için 3 bin 800 adet deplasman tribünü bileti satıldı ancak stadyuma 10 binden fazla Türk taraftarın gelmesi bekleniyor.

, EURO 2020 Elemeleri H Grubu sekizinci maçında bu akşam 'ya konuk olacak.

Karşılaşmaya 81 bin 338 kişi kapasiteli Stade de France ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabakayı yaklaşık 78 bin seyircinin tribünden takip etmesi bekleniyor.

Türkler için satışa çıkarılan 3 bin 800 bilet kısa süre içerisinde tükendi. Ancak Fransız yetkililer, stadyumdaki Türk seyirci sayısının 3 bin 800 ile sınırlı kalmayacağı görüşünde.

Fransız vatandaşlığına sahip olan Türklerin, Fransız taraftarlara ayrılan bölümlerden binlerce bilet aldığı ve sayının 10 bini aşacağı düşünülüyor.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

2009 yılında 'da oynanan Fransa - Türkiye maçında istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Ülke basınına göre Fransız polisi, bu karşılaşmaya özel ekstra güvenlik önlemleri aldı.

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"Stadyum ikiye bölünecek"

Hugo Lloris'in yokluğunda kaptanlık pazubandını koluna geçirecek olan Raphael Varane nasıl bir atmosferde oynayacaklarını bildiklerini söyledi.

Stadyumdaki Türk seyirci sayısının beklenenden çok daha fazla olacağını öngören Varane, "Stadyum Fransızlar ve Türkler olarak ikiye bölünecek. Karmaşık bir maç olacak. Ancak bizi bekleyen atmosfer nasıl olursa olsun buna hazırız" ifadelerini kullandı.