Fransa - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 9. maçlar başlıyor.
H Grubu'nda Fransa ile Moldova karşı karşıya geliyor.
Müsabakada, Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika düdük çalacak. Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yapacak.
Fransa, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla ikinci sırada bulunurken, rakip Moldova ise 3 puanla son sırada yer alıyor.
Fransa - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?
Fransa ile Moldova karşılaşması 14 Kasım Perşembe TSI 22:45'te başlayacak.
Fransa - Moldova maçı hangi kanalda?
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanacak olan Fransa - Moldova karşılaşması S Sport Plus ekranlarından naklen yayımlanacak.