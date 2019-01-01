Avrupa Şampiyonası Eleme

Fransa - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile Moldova karşı karşıya geliyor.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 9. maçlar başlıyor.

H Grubu'nda Fransa ile Moldova karşı karşıya geliyor.

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Müsabakada, Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika düdük çalacak. Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yapacak.

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Fransa, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla ikinci sırada bulunurken, rakip Moldova ise 3 puanla son sırada yer alıyor.

Fransa - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

Fransa ile Moldova karşılaşması 14 Kasım Perşembe TSI 22:45'te başlayacak.

Fransa - Moldova maçı hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanacak olan Fransa - Moldova karşılaşması S Sport Plus ekranlarından naklen yayımlanacak.

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