Fransa milli takımının gölge adamı: Eski Beşiktaşlı Guy Stephan

Didier Deschamps'ın Fransa'daki başarısının arkasında eski bir Beşiktaşlının parmağı var.

O kendini ‘gölge adam’ olarak tanımlasa da, Fransız yıldızların parlamasında önemli bir rolü var. Guy Stephan, uzun süredir yardımcılığını yaptığı Didier Deschamps’ın adeta gözü ve kulağı.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle futbolculuk kariyerini 29 yaşında noktalamak zorunda kalan Stephan, artık antrenörlükteki dehasıyla tanınıyor.

Beşiktaş'ta çalıştı

Caen’de başlayan yolculuğunda Lyon, Beşiktaş ve Senegal gibi önemli duraklardan geçti. Kara Kartal’da Jean Tigana’nın yardımcılığını yapan Stephan’ın yolu, Deschamps ile ilk olarak 2000 yılında kesişti.

O dönemde futbolculuk kariyerine devam eden Deschamps, dünya şampiyonu Fransa’nın kaptanlığını yapıyordu. Stephan ise milli takımda Roger Lemerre’in yardımcısıydı. İkili arasında başlayan dostluk, ilerleyen yıllarda harika bir ortaklığa dönüştü.

2009’da Marsilya’nın başına geçen Deschamps, Stephan’ı ekibine dahil etti. 2012’de Fransa milli takımını devraldığında, elbette Stephan da ona eşlik edecekti.

Salı günü Bulgaristan karşısında Fransa milli takımıyla 150. maçına çıkmaya hazırlanan Stephan,Euro 2020’yle birlikte yedinci büyük turnuvasını görmüş olacak.

İletişimi sağlıyor

Oyuncularla çok yakın ilişkiler kuran Stephan, Deschamps ile takım arasında köprü görevi görüyor. Fransa milli takımının eski basın sözcüsü Philippe Tournon, Deschamps’ın Stephan’ı bir yardımcıdan ziyade bir ağabey ve bir sırdaş olarak gördüğünü söylüyor.

Deschamps’ın ‘iki gözüm, iki kulağım’ olarak tanımladığı Stephan’ın görüşleri, Fransa’nın patronu için oldukça değerli. Stephan, zaman zaman Deschamps’la fikir ayrılığı yaşadığı konularda görüşlerini belirtmekten çekinmiyor.

“Son söz onundur, ama benim söylediklerimi dikkate alır. Teknik ekip, oyuncular, antrenmanlar, kamp yeri seçimi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuruz.”

2018’de Dünya Kupası’nı kaldıran ayrılmaz ikili, bu kez Euro 2020 zaferi için ter dökecek. Avrupa Şampiyonası'nın en zorlu kuralarından birini çeken Fransa, F Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Macaristan ile karşılaşacak.

Daha fazlası için:

Antonio Conte'nin Inter'den ayrılma sebebi transfer politikası

Paul Pogba, N'Golo Kante'yi Ronaldo ve Messi'nin önüne koydu

Kevin De Bruyne, Euro 2020'de Belçika formasını giyebilecek mi?