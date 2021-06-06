Antonio Conte'nin Inter'den ayrılma sebebi transfer politikası

Inter başkanı Steven Zhang’a göre, Antonio Conte’nin gidiş sebebi transferdeki görüş ayrılıkları.

İtalya Serie A’da 11 yıl aradan sonra zirveye çıkan Inter, tarihindeki 19. şampiyonluğu kutlamıştı. Ancak kulüp, başarının mimarı Antonio Conte ile yolları ayırmak durumunda kaldı.

La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda şampiyonluk sevincini saklamayan kulüp başkanı Steven Zhang, yaşadıkları zorluklara da değindi.

“Bu başarıyı elde etmek gurur verici. Juventus’un dokuz yıllık serisine son verip, 11 yıl aradan sonra şampiyon olduk.”

“Inter’i devraldığımızda bu hayallerimizden biriydi. Takıma ve teknik ekibe, taraftarlara bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyorum.”

“Bu başarıyı dünya tarihinin zorlu dönemlerinden birinde kazanmak, kupanın değerini bir kat daha arttırıyor.”

Pandemi yükü

Son aylarda kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılara dair birçok haber çıkmıştı. Zhang, maddi problemleri doğrularken, sebep olarak pandemiyi işaret etti.

“Covid inanılmaz zorluklar yarattı. Özellikle de ekonomik konularda. Bir buçuk yıl boyunca maçlarımızı seyircisiz oynadık. Tribün ve reklam gelirleri bu durumdan olumsuz etkilendi. 2019/20 sezonunda Avrupa’nın büyük kulüpleri toplam 2 milyar euro zarar etti.”

“Tüm bu faktörler bizi planlarımızı gözden geçirmeye ve yeni kaynaklara yönelmeye itti.”

"Önceliklerimiz farklıydı"

Zhang, Conte’nin kulüpten ayrılmasına da değindi.

“Inter’e geldiğimiz ilk günden bu yana Conte’nin doğru isim olduğunu düşünüyorduk. İki yıl önce sonunda onu takımın başına getirmeyi başardık. Conte’nin şampiyon bir teknik direktör olduğuna inanıyordum, bu yüzden son iki yılda takıma yatırım yapmaya ara vermedik.”

“Pandeminin etkisini geçen yaz hissetmeye başlamıştık, ama şampiyonluğa inandığımız için Conte’yle devam ettik. Bu doğru karardı.”

“Pandeminin ağır bir faturası var. Bütçemizi buna göre planlamak ve harcamaları azaltmak zorundayız. Bu transfer konusundaki tercihlerimizi de etkiliyor.”

“Transfer konusundaki görüş farklılıkları Conte’nin kulüpten ayrılmasına neden oldu. Önceliklerimiz farklıydı. Conte en iyi teknik adamlardan biri, ama başkan olarak kulübün iyiliğini düşünmek zorundayım.”

Hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı

Zhang, gelecek sezona Serie A’da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefiyle gireceklerini açıkladı.

“Transfer döneminde önemli miktarda gelir elde etmeliyiz. Fakat Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans sergilemek ve Serie A için iddialı bir takım kurmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa’nın dev kulüpleri arasında yer almak.”

“Kolay olmayacak. Her yıl altı-yedi kulüp Serie A’yı kazanmanın hayalini kuruyor. Önce kazandığımız başarıyı kutlayalım.”

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