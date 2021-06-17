Fonseca'yla anlaşamayan Tottenham rotayı Gattuso’ya çevirdi

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Paulo Fonseca ile anlaşamayınca Gennaro Gattuso'yu gündeme aldı.

Tottenham, takımın başına getirmek istediği Paulo Fonseca ile anlaşma sağlayamadı. İtalya basınında, Fonseca’nın Tottenham’dan talep ettiği yüksek ücret nedeniyle görüşmelerde sona gelinemediği belirtildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre; Londra ekibi, göreve başladıktan yalnızca 23 gün sonra Fiorentina’dan ayrılan Gennaro Gattuso ile ilgileniyor. Gattuso’nun ayrılık sebebi olarak, Fiorentina yönetimiyle transfer politikası üzerine yaşadığı anlaşmazlıklar gösteriliyor.

Liste giderek uzuyor

Jose Mourinho’nun kovulmasından bu yana uzun süredir menajer arayışını sürdüren Tottenham’da, giderek uzayan aday listesine eklenen son isim Gattuso oldu.

Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Antonio Conte ve Mauricio Pochettino için yapılan girişimlerden olumsuz sonuç alan Tottenham, yeni sezon hızla yaklaşırken menajer sorununu bir anca önce çözmek istiyor.

Tottenham’ın yeni sportif direktörü Fabio Paratici, iki gün önce yaptığı açıklamada Fonseca ile iki yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduklarını söylemişti.

Vergi engeli

Sky Sport İtalya’ya göre; Fonseca ile Tottenham arasındaki görüşmelerde son aşamada vergi pürüzü ortaya çıktı.

Fonseca’nın İngiltere’de İtalya’ya oranla daha fazla vergi ödeyecek olması,Portekizli çalıştırıcının Tottenham’dan daha yüksek bir ücret talep etmesine yol açtı.

Fonseca yönetimindeki Roma, bu sezon Avrupa Ligi’de yarı finale kadar yükselmiş, ancak Manchester United tarafından kupa dışına itilmişti. Başkent ekibi, Serie A’da ise yedinci sırayı alarak beklentilerin hayli altında kaldı.

Roma, Fonseca’dan boşalan koltuğa bir diğer Portekizli Jose Mourinho’yu getirmişti.

Gattuso'nun kariyeri

43 yaşındaki Gennaro Gattuso futbolseverlerin Milan formasıyla yakından tanıdığı bir isim. Teknik direktörlük kariyerine Sion’da başlayan Gattuso, 2017-2019 yılları arasında Milan’ı çalıştırdı.

İtalyan teknik adam 2019’da Napoli’nin başına geçti. Bu sezon ligde dördüncü sırayı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi biletini son haftada Juventus’a kaptıran Napoli, Gattuso’nun görevine son vermişti.

25 Mayıs’ta Fiorentina ile anlaşan Gattuso, transferlerle ilgili görüş ayrılıkları ve Gattuso’nun menajeri Jorge Mendes’in transfer çalışmaları üzerindeki etkisi nedeniyle yönetimle ters düştü ve kulüpten ayrıldı.

Gattuso teknik direktörlük kariyerindeki tek şampiyonluğu, 2019/20 sezonunda Napoli ile İtalya Kupası'nı kaldırarak yaşadı.

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