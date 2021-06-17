Euro 2020’deki penaltı laneti sürüyor! Tek penaltı golü Cristiano Ronaldo'dan geldi

Avrupa Şampiyonası’nda şu ana kadar kullanılan beş penaltının dördü gole dönüşmedi.

Euro 2020’de beyaz noktaya gelen oyuncular adeta gol atmayı unutuyor. Penaltıların gole dönüşme oranı, şu ana kadar turnuvanın en ilginç istatistiklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Son olarak Ukrayna-Kuzey Makedonya mücadelesinde iki taraf da birer penaltıdan yararlanamadı.

57. dakikada Kuzey Makedonya adına beyaz noktaya gelen Alioski, penaltıyı kaçırmasına rağmen dönen topu tamamlayarak farkı bire indirmişti. Ukrayna ise 84’te Malinovskiy ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beş penaltının dördü kaçtı

Grup aşamasında şu ana kadar hakemler beş kez penaltı noktasını gösterdi. Bu penaltıların sadece biri golle sonuçlandı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Macaristan ile oynadığı maçın 87. dakikasında penaltıdan attığı golle skoru 2-0’a getirmişti.

Penaltı noktasında hedefi şaşıran diğer oyuncular ise Gareth Bale (Galler) ve Pierre-Emile Højbjerg (Danimarka).

Bale, Galler’in Türkiye’yi 2-0 yendiği maçta penaltı vuruşunu üstten dışarı göndermişti. Højbjerg ise Finlandiya karşısında topu kaleciye nişanlayarak skoru eşitleme fırsatını tepmişti.

Euro 2016'da durum farklıydı

Turnuvanın bir önceki edisyonu Euro 2016’da kazanılan 12 penaltının sekizi golle sonuçlanmıştı.

Euro 2020’deki tek penaltı golünün sahibi Cristiano Ronaldo, beş yıl önceki turnuvada penaltı kaçıran dört oyuncudan biriydi.

Daha fazlası için:

Milliler ikide sıfır yaptı

Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu

Galler’den Türkiye karşısında turnuva rekoru