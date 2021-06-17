Efsane kaptan Sergio Ramos'tan Real Madrid'e veda

Real Madrid'in efsane kaptanı kulüpten ayrılacağını açıklasa da izleri her zaman kalacak.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, efsanesi olduğu takımda geçirdiği 16 yılın ardından, bu yaz belki de kulübün modern zamanlardaki en büyük ikonu olarak ayrılacak. Tecrübeli oyuncu Santiago Bernabeu'den ayrılıyor olabilir ancak burada geçirdiği süre içerisinde elde ettiği başarı kulübün tarihine silinmez bir şekilde yazıldı.

Oyunun en büyük karakterlerinden biri olan, ego ile dolup taşan ancak bunu fazlasıyla hak eden Ramos, Perşembe günü bir dönemi sona erdirecek.

Ramos'un veda ederken yapacağı basın toplantısında söyleyecekleri ne olursa olsun, efsane oyuncunun başkan Florentino Perez ile arasındaki ilişki her ne kadar zaman zaman gergin ve çarpık olsa da bu durum Ramos'un Real Madrid tarihindeki yerine gölge düşürmeyecek.

Ramos'un bu sessiz vedası Real Madrid'deki görkemli dönemine uygun bir son olmasa da 35 yaşındaki oyuncunun son sezonu da bu şekildeydi.

16 sezon boyunca Real Madrid forması giyen Ramos toplamda 671 maçta forma giyip 101 gol kaydederken, 22 kez kupa kaldırdı. Real Madrid tarihinde sadece 1950'lerde ve 60'larda oynayan Paco Gento daha fazla kupa sevinci yaşamıştı (23). Gento'nun kazandığı altı Avrupa kupası da, modern zamanlarda çok daha büyük bir rekabet ortamında dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Ramos'un başarısıyla kıyaslanamaz.

Avrupa'nın en büyük kupası 1992'de Şampiyonlar Ligi adını aldığından bu yana üst üste iki defa kazanan hiçbir takım olmazken, Ramos'un formasını giydiği Real Madrid 2016-2018 arasında bunu üst üste üç defa tekrarlamıştı.

Ve belki de en büyük bireysel performansı 2014 zaferindeydi.

Atletico Madrid ile oynadıkları finalde takımı 90+3'e mağlup girerken attığı kafa golüyle maçı uzatmalara taşıyan Ramos, takımının günün sonunda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü oynamıştı. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için 10 yıldan fazla süre beklemişti ve Ramos bu kupayı getiren adamdı.

Atletico Madrid'i en büyük kupayı kaldırma şansından mahrum bırakmanın hikayesi, Barcelona ile oynanan El Clasico'lardaki rolü, taraftarlara gönderdiği sayısız ilham verici mesajlar, kulüp için ifade ettikleri...

Real Madrid'in eski ve şimdiki teknik direktörü Carlo Ancelotti, Sessiz Liderlik adlı kitabında, Ramos'tan bahsederken , "Ramos lider karakter dediğim şeydi" ifadelerini kullanmıştı: "Hiç korkmayan, asla endişe duymayan ve her zaman pozitif karakterli, güçlü bir lider."

Ramos'un vahşi kaosu ve içgüdüsel savunma tarzı özlenecek. Bazıları onun mücadeleci doğasına en azından biraz ışık tutabilmek için kariyeri boyunca gördüğü 26 kırmızı karta işaret edecek.

Kulüpteki ilk yıllarında sağ bek olan ve savunmanın merkezine geçmek için oldukça mücadele eden Ramos, buraya geçtikten sonra ise vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü.

İyi bir savunmacı ve daha iyi bir lider olan Ramos'un hikayesi gol yemeden tamamlanan maçlarla değil, Panenka penaltıları ve ceza sahasında yapılan hamlelerle anlatılacak. Atletico'ya karşı attığı golün yanı sıra 2014'teki yarı final rövanşında Bayern Münih'e karşı dört dakikada attığı iki kafa vuruşu takımını 12 yıllık aranın ardından ilk Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.

Ramos Eylül 2005'te Bernabeu'de Celta Vigo'ya 3-2 mağlup oldukları maçta Wanderley Luxemburgo tarafından Francisco Pavon'un yerine oyuna dahil olmuştu. Sevilla'dan 27 milyon euro'ya geldiği için o dönem kendisi hakkında büyük umutlar vardı ancak beklentileri kesinlikle aştı.

Pepe diz problemleriyle savaşırken, 2010'da stoperdeki yerini sağlamlaştırdı. Henüz hiç Şampiyonlar Ligi kazanmadan dahi efsane olmayı başarmıştı.

Bir dönem ayrılmayı düşündü ve Manchester United'a transferi gündeme geldi ancak sonunda Madrid'den daha fazla para kazanmak için İngilizlerin ilgisini kullandı. Bir dönem taraftarların tepkisini de çekti ama çok kısa bir süre içindi. Başkan Florentino Perez ile bir savaşa girmek, sık sık Perez'in istifasını isteyen bir taraftar kitlesi için problem değildi.

Real Madrid'de 12 farklı takımla çalıştı ve Zinedine Zidane yönetiminde Raphael Varane ile birlikte hayati bir rol oynadı.

Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde yakından tanık olduğu gibi kariyeri boyunca aynı agresifliğe sahip oldu.

"O bizim kaptanımız, liderimiz. Onu sonsuza kadar burada istiyoruz" demişti Zinedine Zidane Noel öncesinde. Ama önce bu sözleri söyleyen Zidane gitti ve ardından da onu Ramos takip etti.

Evet Sergio Ramos'tan daha iyi birkaç defans oyuncusu olmuştu. Yeteneğine gelince Cristiano Ronaldo, Alfredo di Stefano ve Zidane onun üstündeydi.

Ancak 21. yüzyılın Real Madrid'inde Sergio Ramos'tan daha görkemli bir figür olmadı.

Ronaldo sadece Real Madrid'e değil aynı zamanda Manchester United'a da aitken, Ramos da Sevilla altyapısından yetişmesine rağmen bir sonraki durağı neresi olursa olsun sadece Real Madrid'e ait.