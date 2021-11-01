Fiorentina'nın genç golcüsü Dusan Vlahovic, attığı gollerde adından söz ettirmeye ve Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Son olarak Fiorentina'nın Spezia ile karşılaştığı Serie A mücadelesinde sahneye çıkan 21 yaşındaki golcü; kaydettiği hat-trick'le birçok önemli ismi geride bıraktı.

Tek rakipleri Haaland ve Lewandowski

Vlahovic, Spezia ağlarına gönderdiği üç golle birlikte 2021 takvim yılındaki 35. maçında 25. golünü kaydetti.

Bu gollerle birlikte genç yıldız, Lionel Messi (26 maçta 23 gol), Cristiano Ronaldo (31 maçta 21 gol) ve Kylian Mbappe'yi (29 maçta 20 gol) geride bırakmayı başardı.

Vlahovic'in önünde ise yalnızca iki isim bulunuyor: Erling Haaland ve Robert Lewandowski. 2021 takvim yılında Haaland'ın 26 maçta 36 golü; Lewandowski'nin ise 27 maçta 36 golü bulunuyor.

Premier Lig'in radarında

Yaz transfer döneminde Harry Kane'in ayrılığının gündeme gelmesiyle Vlahovic'in adı Tottenham ile anılmıştı ve oyuncuyu Manchester City'nin de takip ettiği ileri sürülmüştü.

Genç yıldızın sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek. Fiorentina, Vlahovic'in yeni sözleşme tekliflerini kabul etmediğini ve golcü isimle yeni kontrat imzalamayacaklarını açıklamıştı.

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport, bu gelişmelerin ışığında Mor Menekşeler'in devre arası transfer döneminde Vlahovic'i Tottenham'a satmaya sıcak baktığını yazmıştı.

Fiorentina formasını 2021-22 sezonunda şu ana dek 12 maçta terleten Vlahovic, 10 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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