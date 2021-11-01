Borussia Dortmund Başkanı Sebastian Kehl: 100 euro bahse girerim ki Haaland Borussia Dortmund'da kalacak

Borussia Dortmund Başkanı Sebastian Kehl'e göre, Erling Haaland takımda kalacak. Başkan Kehl, Norveçli yıldızın Borussia Dortmund'da kalacağına 100 euro bahse girebileceğini ifade ediyor.

Ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan Borussia Dortmund'a katılan Haaland, Dortmund kariyerine çarpıcı bir başlangıç yaptıktan sonra dünyanın en iyi kulüplerinin dikkatini çekmeye başlamıştı.

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester City; Borussia Dortmund formasıyla 69 maçta 70 gol atan 21 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Ancak Kehl, Haaland'ın Alman ekibinde kalacağı konusunda umutlu görünüyor.

Ne söylendi?

Dortmund başkanı Kehl, Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland için BILD'e şunları söyledi:

"Elbette, Haaland'a Borussia Dortmund'un onun için bir numaralı adres olduğu ve burada hala gelişebileceği hissini vermeye çalışıyoruz.

"Belki, onu yine ikna edebiliriz. Haaland'ı takımda tutmak için savaşacağız ve her şeyi deneyeceğiz. O, henüz kararını vermedi ancak 100 euro bahse girerim ki Haaland Borussia Dortmund'da kalacak."

Haaland ne karar verecek?

Bayern Münih, Manchester United, Chelsea ve Liverpool'un da sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddedi bulunan Haaland'ı satın almak istediği belirtiliyor.

Norveçli yıldız, farklı bir takımda büyük kupalar kazanmak için daha fazla fırsata sahip olabilir. Ancak Dortmund, Haaland'ın gelişimini sürdürmek için zaten doğru yerde olduğuna inanıyor ve Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın doğru kararı vereceğine inanıyor.

BVB CEO'su Hans Joachim Watzke ise Haland hakkında şu açıklamayı yaptı: "Şu anda karar Erling Haaland'ın. Raiola ile anlaşmaya çalışıyoruz çünkü birbirimizi iyi tanıyoruz.

"Onu harekete geçirmek için ne yapılması gerektiğini iyi biliyorum. Raiola'nın, tamamen paraya odaklandığını düşünmek doğru değil. O, Haaland için en iyisini istiyor."

Haaland'ın bu sezonki performansı

Erling Haaland, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 10 maçta sahaya çıkarken 13 kez ağları havalandırmaya başardı ve değerine değer kattı.

Şu anda kalça sakatkığı sebebiye formasından uzak kalan Norveçli golcünün, milli aranın ardından sahalara dönebileceği belirtiliyor.

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