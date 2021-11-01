Marsilya forması giyen Cengiz Ünder: Bu duyguyu yalnızca Beşiktaş'ın stadında hissettim

Fransa'nın Marsilya takımında oynayan Cengiz Ünder, Marsilya'daki günleri hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Marsilya taraftarının harika olduğunu belirtirken Beşiktaş taraftarına da övgüde bulundu.

Sezon başında Marsilya'nın; Roma'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Cengiz Ünder, Marsilya menajeri Sampaoli'nin enerjisini çok sevdiğini ve onunla çalışmaktan mutluluk duyduğunu da vurguladı.

Marsilya'nın şampiyon olabileceğine inandığını da söyleyen Cengiz Ünder, PSG'yi durdurabileceklerini düşünüyor.

Ne söylendi?

Canal+ 'ya açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder şu ifadeleri kullandı:

"Velodrome'da harika bir atmosfer var ve burada oynamak inanılmaz bir duygu. Her maç içim ürperiyor. Bu tür bir taraftarla oynamak ve onları yanımızda hissetmek çok güzel.

"Bu duyguyu, Türkiye'de oynarken yalnızca Beşiktaş'ın stadında hissettim. Şimdi ise Marsilya taraftarının harika desteğinini hissediyorum. Bu yüzden, her maçı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sampaoli'nin enerjisi takımı ateşliyor"

Marsilya Teknik Direktörü Sampaoli hakkında konuşan Cengiz Ünder, "Bazen Türkiye'deki arkadaşlarım hangi sistemde oynadığımızı soruyorlar ama ben konuyu değiştiriyorum. Sampaoli, takımı çok iyi yönetiyor ve onun enerjisi takımı ateşliyor. Onunla çalışmak bazen komik de olabiliyor ve hep beraber çok eğleniyoruz.

"Marsilya'ya gelmeden önce Sampaoli'yle konuştum ve onun enerjisini telefonda bile çok iyi hissedebiliyordum. Hocam, beni hücumda serbest bırakıyor ve bu durum benim için çok önemli çünkü ben rakibi karşıma aldığımda hızlıyım ve bire bir oynamayı seviyorum.

"Hem kendime hem de arkadaşlarıma gol atabilecekleri pozisyonlar oluşturmaya çalışıyorum" dedi.

PSG ve Marsilya arasındaki maça da değinen Cengiz Ünder şu ifadeleri kullandı: "O maçta gerçekten harika bir atmosfer vardı. Biz, maçı kazanabileceğimiz bazı fırsatlar yakaladık. Hatta, Ashraf Hakimi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda Milik'in hemen yanındaydım ve o pozisyonda golü atabileeğimi düşünüyordum."

"Tüm kalbiyle savaşanlar kazanır; parası olanlar değil"

Marsilya'nın şampiyonluk ihtimali hakkında da görüşlerini belirten Cengiz Ünder, "PSG çok iyi bir takıma sahip ve birçok dünya yıldızıyla oynuyorlar. Bu sezon Lionel Messi'yi de kadrolarına dahil ettiler. Ben, Messi'yi izleyerek büyüdüm. Roma'dayken Barcelona ile oynadığımız maçta onu karşımda gördüğüme inanamamıştım.

"Her şeye rağmen biz de iyi bir ekibiz ve PSG'yi durdurabiliriz. Sahada, tüm kalbiyle savaşanlar kazanır; parası olanlar değil. Bence, Marsilya'nın şampiyon olma ihtimali var" şeklinde konuştu.

Roma'dan kiralık olarak Marsilya'ya katılan Cengiz Ünder geleceği hakkında ise şunları söyledi: "Marsilya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geldiğim günden beri, kendimi evimde hissediyorum. Umarım, burada uzun yıllar devam edebilirim."

Daha fazlası için:

Inter'den yıllık 7 milyon euro kazanıyor, arabasının fiyatı 2 bin euro

PSG'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor

Borussia Dortmund Başkanı Sebastian Kehl: 100 euro bahse girerim ki Haaland Borussia Dortmund'da kalacak