Fiorentina, Julian Alvarez transferinde Juventus'a rakip oldu

Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Julian Alvarez, Serie A takımlarından ilgi görmeye devam ederken, Juventus'un başını çektiği transfer yarışına Fiorentina da katıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Floransa ekibi Alvarez için River Plate'in maçlarına gözlemci gönderdi.

River Plate kontratı Aralık 2022'de sona erecek oyuncuyla yeni sözleşme imzalayıp, yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkartma planları yaparken, başkan yardımcısı Jorge Brito, Arjantin'in uzun bir süredir Alvarez gibi bir oyuncu görmediğini söyledi.

Mevcut kontratında serbest kalma bedeli 20-25 milyon euro arasında olan Alvarez yeni sözleşme imzalarsa, bu bedel de yukarı çekilecek.

Milli takıma çağrıldı

River Plate'in son dönemde yetiştirdiği en etkili oyuncu olan 21 yaşındaki genç futbolcu takımıyla çıktığı 16 lig maçında 15 gol atmıştı. Performansının ödülünü Arjantin Milli Takımı'na davet edilerek alan Alaverez, Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesi için üç maça çıkarken, henüz ilk 11'e yerleşmeyi ise başaramadı.

Yaz transfer döneminde Güney Amerika pazarından Kaio Jorge'yi kadrosuna katan Juventus'un uzun bir süredir yakın ilgi gösterdiği Alvarez santrfor pozisyonunun yanında her iki kanatta da oynayabiliyor.

Birçok futbol otoritesi Alvarez'in önümüzdeki 10 yılda Arjantin futbolunda oldukça önemli bir rol almasına kesin gözüyle bakıyor.

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