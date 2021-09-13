"Sergio Ramos, PSG için kötü bir proje"

PSG'nin eski yıldızı, Sergio Ramos'un Paris'e transferini sert bir şekilde eleştiriyor.

Eski futbolcu ve RMC Sport yorumcusu Jerome Rothen, Sergio Ramos'un PSG'de bir lider görüntüsü çizmediğini söylüyor.

2005 yılında kapısından girdiği Real Madrid'den ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Sergio Ramos sakatlığı nedeniyle yeni kulübüyle henüz boy göstermedi.

Alt adale problemleri nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki oyuncunun 22 Eylül Metz karşılaşmasına kadar forma giymesi beklenmiyor.

Kulübün eski oyuncusu Jerome Rothen ise Ramos'un Paris ekibinde liderlik yapması beklenirken Marquinhos ve Kimpembe'nin daha önde olduğunu söylüyor.

Jerome Rothen ne söyledi?

Bir dönem Ankaragücü forması da giyen Jerome Rothen, RMC Sport'ta yaptığı yorumlarda İspanyol oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerinin sonlarında yaşadığın baldır sakatlıkları çok kötüdür çünkü nadiren iyileşirsin. Oyuncu ister maçta ister antrenmanda olsun hızını artırdığı anda artık devam edemez.

Belli bir yaşta yeniden toparlanmak için çok maç oynaman gerekiyor. Sergio Ramos baldırındaki devamlı ağrı ile kendi seviyesine ulaşabilecek mi? Bu konuda şüphelerim var."

"Geldiğinde herkes Sergio Ramos'un soyunma odasının zihniyetini değiştireceğini söyledi ama bugün Marquinhos ve Kimpembe, Ramos'un çok üzerinde.

Bu yüzden Ramos'un PSG için kötü bir proje olduğunu düşünüyorum."

Sergio Ramos ile PSG'yi ne bekliyor?

Bu sezon yaptığı transferlerle yıldızlar ordusunu kadroya katan PSG, Ligue 1'de ilk 5 maçından gelip geldi.

19 Eylül'de Lyon'u ağırlayacak olan Fransız ekibi, bu karşılaşmadan önce 15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

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