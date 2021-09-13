Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo'dan korkmuyor

Manchester United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer takımın yeni yıldızını gözü kapalı yedek bırakabilir.

Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo'nun dakikalarını hesaplaması gerektiğini ve Manchester United için her maç oynamayacağını söyledi.

Kırmızı Şeytanlar'ın başında ikinci kez ilk olarak Newcastle United'a karşı görev alan Cristiano Ronaldo karşılaşmada 2 gol kaydederek Solskjaer'in onu yedek bırakmasının zor olacağını gösterdi.

Ancak Norveçli menajer, Ronaldo'nun 36 yaşında olduğunu vurgularken dakikalarını hesapladığını söylüyor.

Ole Gunnar Solskjaer ne söyledi?

Cumartesi günü Newcastle United'a karşı Old Trafford'da oynadıkları maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer'e Ronaldo'yu yedek bırakmanın imkansız olup olmadığı soruldu:

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri ise şu yanıtı verdi:

"Cristiano'nun sorunu, kendine çok dikkat etmesi, bu yüzden çabuk toparlanacağını biliyorum. Tabii ki onu ayağa kaldırmamız ve 90 dakika oynatmamız önemli.

"Salı günü (Young Boys'a karşı) bir maç var. Ne yapacağımızı göreceğiz. Ama hayır, onu yedek bırakmak imkansız değil. O 36 yaşında, Mason [Greenwood] 19 yaşında, yani ikisi de aynı, onun dakikalarını hesaplamak zorunda olduğum kadar 36 yaşındaki bir oyuncunun dakikalarını da hesaplamalıyım."

Ronaldo hızlı etki yapıyor

Portekizli yıldız, kulüp ile antrenmanlara bir hafta önce başladı ancak daha şimdiden bazı Manchester United oyuncularını etkileyerek standartlarını yükseltmelerini sağladı.

Solskjaer, "Takıma ne kadar kalite katarsanız o kadar sağlıklı rekabet olur ve gördükleri lider önemli." dedi.

“Bence Raphael [Varane] ve Cristiano'nun gelişini görmek herkes için iyi çünkü onlar başarılılar, kazanacakları her şeyi kazandılar ve genç oyuncular, takımın geri kalanı onlara bakıyor. Düşünün: 'İşte bu şekilde zirvede kalırsınız.'

Ronaldo ve Manchester United'ı ne bekliyor?

Manchester United sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçı için İsviçre'ye uçacak ve Salı gecesi F Grubu açılış maçında Young Boys ile karşılaşacak.

Ronaldo oynarsa, Iker Casillas'ın 177 maçla yakaladığı Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu rekorunu egale edecek.

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