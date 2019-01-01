Fernando Muslera, Boluspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Fernando Muslera kadroda yer almıyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.

Galatasaray'ın Boluspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Kamp kadrosunda Fernando Muslera yer almadı.

Galatasaray'ın Boluspor karşılaşması kamp kadrosu şu şekilde:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.