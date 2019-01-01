Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, ara transferde kimleri transfer etti?

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Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında karşılaşacak olan Zenit, kış transfer döneminde 37 milyon euro harcadı, 45 milyon euro kazandı.