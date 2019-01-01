Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, ara transferde kimleri transfer etti?
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Zenit, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Rus ekibi bu kış transfer döneminde yıldız ismini PSG'ye gönderirken, 3 bölgeye transfer gerçekleştirdi.
Zenit ara transferde kimleri aldı?
Zenit, kış transfer döneminde 8 milyon euro kâr etti.
Zenit, 45 milyon euro karşılığında Leandro Paredes'i PSG'ye sattı.
Rus devi Boca Juniors'un Kolombiyalı orta sahası Wilmar Barrios'u 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Rubin Kazan forması giyen santrfor Sardar Azmoun, 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılırken Zenit, Yaroslav Rakitskyi için de Shakhtar Donetsk'e 10 milyon euro ödedi.