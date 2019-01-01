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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, ara transferde kimleri transfer etti?

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Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında karşılaşacak olan Zenit, kış transfer döneminde 37 milyon euro harcadı, 45 milyon euro kazandı.

Zenit, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Rus ekibi bu kış transfer döneminde yıldız ismini PSG'ye gönderirken, 3 bölgeye transfer gerçekleştirdi.

Zenit ara transferde kimleri aldı?

Zenit, kış transfer döneminde 8 milyon euro kâr etti.

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Rus devi Boca Juniors'un Kolombiyalı orta sahası Wilmar Barrios'u 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

Rubin Kazan forması giyen santrfor Sardar Azmoun, 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılırken Zenit, Yaroslav Rakitskyi için de Shakhtar Donetsk'e 10 milyon euro ödedi.

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