Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Gökhan Emreciksin, 1936 Bismilspor'da

37 yaşındaki kanat oyuncusu, amatör ligde top koşturacak.

Futbolda bazı oyunculardan beklenti çok yüksek olur ve bir kısmı bu beklentileri karşılar.

Anadolu kulüplerinden büyük umutlarla İstanbul'un büyük kulüplerine transfer olan bazı futbolcular ise bu beklentileri karşılayamaz ve hızlı bir şekilde düşüş gösterir.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve çalım yeteneği ile büyük potansiyel vadeden Gökhan Emreciksin de beklentileri karşılayamayan oyunculardan biri oldu.

Gökhan Emreciksin, hangi ligde oynayacak?

2009 yılında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer edilen Gökhan Emreciksin, aradan geçen 12 yıl sonra kendini Bölgesel Amatör Ligi'nde buldu.

37 yaşındaki kanat oyuncusu, BAL ekiplerinden 1936 Bismilspor ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Gökhan Emreciksin, Fenerbahçe'de kısa bir dönem oynadıktan sonra daha sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Elazığspor, Göztepe , Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdmanyurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütahyaspor, Doğancı Spor Kulübü, Siirt İl Özel İdaresi, Lapta TBSK, Akıncılar GSK, İstanbul Siirtgücü, Alaşehir Belediyesi ve İzmirspor takımlarında forma giydi.

Gökhan Emreciksin'in Fenerbahçe'deki perfornansı nasıldı?

2009'un yaz transfer döneminde sarı-lacivertli formayı giyen Gökhan, Fenerbahçe'de 12 karşılaşmaya çıktı.

Tecrübeli kanat oyuncusu, söz konusu 12 mücadelede gol atamazken bir kez asist yaptı.

Gökhan, aynı sezonun kış transfer döneminde ise Kayserispor'un yolunu tuttu.

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