Southgate: Önce kendi kapımızın önünü süpürmeliyiz

Gareth Southgate, İngiltere'nin başka ülkeleri eleştirmeden önce kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledi.

Macaristan ile Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak olan İngiltere'de menajer Gareth Southgate Budapeşte'deki maç öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Hatırlanacağı üzere Macaristan, EURO 2020'de taraftarlarının şiddet ve taciz içeren eylemlerinden sonra UEFA tarafından 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmıştı. Ancak Macarlar bu gece Budapeşte'de dolu bir stadyumda İngiltere ile karşılaşacak. UEFA'nın ırkçı ve homofobik taciz cezasına rağmen ev sahibi taraftarlar maçın FIFA'nın yetki alanında olması nedeniyle stadyuma girebilecek.

BBC ve France 24'ün haberinde; konuyla ilgili düşünceleri sorulan Gareth Southgate, İngiltere'nin başka ülkeleri davranışlarından dolayı eleştirmeden önce "kendi kapısının önünü" süpürmesi gerektiğini söyledi.

"Euro 2020 finalinden ders almamız gerekiyor. Bizim kendi sorunlarımız var. Sanırım önce bunları çözmeliyiz."

Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, 11 Temmuz'da İngiltere'nin İtalya'ya mağlup olduğu finalde penaltıları kaçırdıktan sonra sosyal medyada ırkçı tacize uğramışlardı. Bu olayı hatırlatan Southgate sözlerini şöyle sürdürdü.

"Macaristan'da olacaklara hazırız ama oyuncularımız ve oyuncularımız aileleri EURO 2020 finalinde zor şeyler yaşamıştı."

"Sonuçta, kendi kapımızın önünü süpürmediğimizde dışarıya eleştirmekten hiç hoşlanmam."

Biz de stadyum yasağı ile karşı karşıya kalabiliriz

Final sırasındaki olayları 'katliam' olarak nitelendiren Southgate, İngiltere'nin kendi stadyum yasağıyla da karşı karşıya kalabileceğini, UEFA'nın hala o geceki olaylar için cezalarını açıklayacağını da sözlerine ekledi.

"Finalimizle ilgili soruşturmanın sonucunun ne olacağını hala bilmiyoruz ve belki de stadyum yasağı ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

İngiltere'nin Ekim 2019'da Bulgaristan'da gerçekleştirdiği Avrupa Şampiyonası elemeleri, ırkçı tezahüratlar nedeniyle iki kez durdurulmuştu. Southgate'in ekibi, EURO 2020'de İtalya'ya kaybettikleri yenilginin ardından, İngiltere merkezli hesaplardan çevrimiçi olarak da ırkçı tacize maruz kalmıştı.

"Daha önce (Bulgaristan'da) sahip olduğumuz deneyimi hatırlıyoruz, takımlarının arkasında duran bir bir kalabalığa karşı hazırlanmak için Macaristan'a gidiyoruz" diyen Southgate, mücadeleyi dört gözle beklediklerini ve şimdiden varsayımlar üzerinden konuşmak istemediğini de ifade etti.

