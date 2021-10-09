Fenerbahçeli Miguel Crespo: Trabzonspor bizden korksun

Portekizli oyuncu Miguel Crespo, kariyeri hakkında açıklamalarda bulunurken Trabzonspor maçını da kazanmak istediklerini vurguladı.

Feenrbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Crespo, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Miguel Crespo; Trabzonspor maçı hakkında, "Çok önemli bir maç. Zor olacağını biliyoruz ama bizim de kalitemiz var. Onlar için de kolay olmayacak. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'deki maç kazanma baskısı hakkında sorulan bir soruya ise Crespo şu şekilde cevap verdi:

"Kazanma baskısının iyi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bu tür baskılar, oyuncuları daha fazla çalışmaya itiyor. Biz, en iyi performansı göstererek her gün daha iyisini yapmaya çalışacağız ve bu kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanacağız."

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyüğü"

Sezon içerisinde oynama alışkanlığı kazandıkça performansının artacağını ifade eden Portekizli futbolcu Crespo, şunları söyledi:

"Henüz yeni geldim ve hocanın benden neler istediğini anlamaya çalışıyorum. Performansım, her maç daha da artacaktır. Ben, takıma nasıl yardımcı olacağımı anlamaya çalışıyorum şu anda.

"Kendimi, maç oynadıkça daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Şimdiye kadar elimden geleni yaptım ama daha iyisini yapabilirim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben, burada oynadığım için çok mutluyum.

"Çok iyi bir taraftar kitlemiz var. Bu yüzden, onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."



Transfer sürecinden de bahseden Miguel Crespo şu yorumu yaptı:

"Transferim çok çabuk gerçekleşti. Pereira'nın ilgisini duyunca gurur duydum çünkü kendisi büyük bir hoca. Buraya geldiğimden beri, gelişimim için bana yardımcı oluyor. Bu kulüpte oynadığım ve Vitor Pereira gibi büyük bir hocayla çalıştığım için çok mutluyum.

Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Hocamızın, bizden istediği şeyler var ve biz, hocamızın taleplerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Daha iyi takım olmaya, birlik içerisinde hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Zor bir ligdeyiz ama çok çalışıp iyi sonuçlar almak istiyoruz."

"8 numarada kendimi daha rahat hissediyorum"

Oynamayı sevdiği mevkiyi de açıklayan Crespo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben aslında 8 numarayım. Takıma ofansta ve defansta yardım etmek istiyorum. İki ceza sahası arasında koşarak takımıma katkıda bulunmayı hedefliyorum.

"Kendimi en iyi hissettiğim pozisyon 8 numara.



"Kariyerimi geliştirmek ve daha fazla ilerlemek için buraya geldim. Bu yüzden, burada başarılı olup Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giymek istiyorum.

Kişisel birçok hedefim var ve milli formayı giymek de hedeflerimden birisidir. Burada ne kadar çok oynarsam ve kendimi geliştirirsem benim için o kadar iyi olacak."

2021-2022 sezonunun başında Portekiz'in Estoril Praia takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, şu ana kadar 3 maçta görev aldı. Portekizli futbolcunun, asist ve gol katkısı bulunmuyor.

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