Klopp: Salah, bazı özellikleriyle Ronaldo'nun önünde

Liverpool'un hocası Klopp ve Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer; Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'yu kıyasladı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ve Manchester United'ın hocası Solskjaer; Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo arasında seçim yapmakta zorlanırken iki oyuncunun da çok büyük yetenekler olduğunu belirtiyor.

Jurgen Klopp, Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo arasında karşılaştırma yapmak istemiyor. Salah'ın sol ayağının daha iyi olduğunu belirten Alman hoca, Manchester United'ın süperstarı Ronaldo'nun ise hava toplarında daha güçlü olduğunu söylüyor.

Manchester United'ın Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer ise kendi oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu her zaman destekleyeceğini vurguluyor.

Cristiano Ronaldo ve Mohamed Salah, pazar günü İngiltere Premier Ligi'nin en ilgi çekici maçında karşı karşıya gelecekler.

Dünyanın gözü Manchester United ile Liverpool arasında oynanacak maçta olacak ve futbolseverler özellikle Ronaldo ve Salah'ın performanslarını merak ediyorlar.

Ne söylendi?

Liverpool patronu Klopp, Salah ve Ronaldo hakkında şöyle konuştu: "Onları neden kıyaslayalım ki? İkisi de dünya standartlarında ve çok özel oyuncular. Mo, bazı özellikleriyle Ronaldo'nun önünde. Salah'ın, sol ayağının daha iyi olduğunu söyleyebilirim fakat Cristiano ise hava toplarında daha iyi.

"Hız açısından ikisi de gol atmak için çok iyiler. Bu nedenle, ikisinin arasında seçim yapmak istemiyorum çünkü bu tür bir konuyla ilgilenmiyorum."

Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 11 maçta 12 gol kaydetti. Mısırlıl yıldızın bu sezon etkili performans göstermesinin ardından bazı futbol yorumcuları, onu gezegendeki en iyi futbolcu olarak gösteriyor.

Cristiano Ronaldo ise kariyerinde 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanmayı başardı ve dünyanın en iyi oyuncularından birisi olduğunu defalarca kanıtladı.

Solskjaer ne düşünüyor?

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer ise Ronaldo ve Salah arasındaki karşılaştırma hakkında, "Cristiano'yu her müsabakada destekleyeceğim. O eşsiz bir oyuncu ve gol atma konusunda rekorlar kırıyor" dedi.

Solskjaer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Salah ise bu sezon inanılmaz formda ve adeta yanıyor. Son zamanlarda attığı gollerden bazılarını gördüğünüzde, onun ne kadar harika bir futbolcu olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Salah'ı en iyi şekilde durdurmaya çalışacağız.

"Salah gibi oyuncular çok sık gelmez ve onları uzaktan izlediğinizde bile onlardan zevk almalısınız.

"Sadece Salah'a karşı değil, takım olarak Liverpool'a karşı sahada iyi işler yapmalıyız. Salah, Mane ve Firmino uzun yıllardır Liverpool hücum hattında harika şeyler yapıyorlar. İleride belki de Jota oynayacak ama onlara karşı her türlü iyi bir önlem almamız gerekiyor. Maça en iyi şekilde odaklanıp galibiyet almak için oynayacağız."

Hangi takım favori?

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Atalanta karşısındaki galibiyet golünü atan isimdi. Kırmızı Şeytanlar, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Maçın ardından Manchester United'ın efsanesi Paul Scholes, hafta sonu Manchester United ile karşılaşacak olan Liverpool'un hocası Klopp'un, maçta çözüm üretmek konusunda zorlanmayacağını söyledi.

Klopp ise, "Maçı izliyordum ve Manchester United'ı yenmenin kolay olacağını bir saniye bile düşünmedim. Atalanta maçında, Manchester United ilk yarıda bile maçı kazanmak için iyi şanslar buldu. Müsabakanın her anında kazanmak için oynadılar" dedi.

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